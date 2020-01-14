Наука: Раннее отцовство сокращает жизнь

Молодым людям не стоит рано заводить детей – как пишут в Journal of Epidemiology & Community Health сотрудники Университета Хельсинки, если мужчина становится отцом в 22-26 лет, у него сильно повышаются шансы не дожить до старости.

На самом деле, как обычно и бывает в науке, мысль проверить взаимосвязь между ранним отцовством и ранней смертностью возникла не на пустом месте – такие исследования уже проводились, и всякий раз вывод был тот же: молодые отцы умирают сравнительно молодыми. Чтобы это обнаружить, достаточно сравнить мужчин, которые обзавелись детьми в разном возрасте. Однако до сих пор в подобных работах сравнивали, грубо говоря, всех со всеми, так что всякий раз оставался неразрешённым вопрос, с чем именно связана повышенная смертность в среднем возрасте у некоторых мужчин – действительно ли с ранним отцовством, или же с какими-то генетическими факторами или особенностями окружающей среды, образа жизни и т. д.?

Описанную методологическую проблему попытались устранить финские исследователи: в качестве контрольной группы для сравнения они также взяли братьев молодых – и не очень молодых – отцов. В работе были использованы данные о 30 с половиной тысячах мужчин, родившихся между 1940 и 1950 годами: 15% из них стали отцами до 22 лет, 29% – в возрасте 22-24 лет, 18% – в возрасте 25-26 лет. У оставшихся дети появились в 27 лет и позже. За всеми ними наблюдали несколько лет, пока им не исполнилось 54 года. За это время умер каждый двадцатый мужчина: 21% смертей случился по сердечно-сосудистым причинам, ещё 16% – из-за алкоголя.

Оказалось, что те, кто стал отцом к 22 годам, умирают в среднем возрасте на 26% чаще тех, кто стал отцом немного позже, к 25-26 годам. Соответственно, 22-24-летние отцы доживают до старости на 14% реже тех же 25-26-летних. А вот дольше всех живут те, у кого дети появились между 30 и 44 годами – в среднем возрасте они умирают на 25% реже, чем 25-26-летние отцы. Но самое главное, что та же закономерность сохранялась и у братьев. То есть если один брат становился папой в 22 года, а другой – в 25-26 лет, то второй жил дольше.

Иными словами, взаимосвязь между ранним отцовством и относительно ранней смертностью в довольно большой степени не зависит от генетической программы и от условий, в которых человек рос. Число детей, район проживания, уровень образования, годы рождения самих молодых отцов на выявленный эффект также не влияли. Авторы работы полагают, что здесь имеет место не просто корреляция, а причинно-следственная связь, то есть что раннее отцовство действительно сокращает жизнь. Однако всё-таки пока непонятно, какие именно факторы тут могут быть задействованы. Напрашивается, конечно, самое очевидное объяснение: ребёнок заставляет мужчину отказываться от карьерных планов и зарабатывать «здесь и сейчас», а это сказывается на здоровье как напрямую, так и через психологический стресс от накапливающейся неудовлетворённости жизнью и самим собой. Впрочем, чтобы подтвердить или опровергнуть такую гипотезу, потребуются дополнительные исследования, не столько медицинские, сколько социологические.

Здесь кое-кто может вспомнить о том, что позднее отцовство, по некоторым данным, тоже ничего хорошего семье не сулит: если мужчина поздно заводит ребёнка, то возрастает вероятность того, что у его отпрыска начнутся психические отклонения, от аутизма до маниакально-депрессивного психоза. Однако в таких случаях речь идёт об очень возрастных мужчинах, которые заводят детей в 45-55 лет. С другой стороны, есть сведения, что чем старше мужчина, тем длиннее теломерные участки в хромосомах его сперматозоидов – в статье 2012 года в журнале PNAS исследователи из Северо-Западного университета утверждают, что длинные теломеры от отцов «в возрасте» переходят к детям и даже внукам.

Теломерные участки на концах хромосом считаются важной частью биологических часов, отмеряющих время жизни организма; иными словами, получается, что чем в более зрелом возрасте мужчина стал отцом, тем дольше будут жить его потомки. Однако и здесь тоже нужны дополнительные экспериментальные подтверждения.

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