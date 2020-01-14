Наука: Психологи объяснили сложность долгого зрительного контакта

Японские ученые предложили объяснение того, почему людям тяжело неотрывно смотреть собеседнику в глаза во время разговора. По их мнению, людям необходимо отводить взгляд для того, чтобы избежать когнитивной перегрузки.

Известно, что постоянно смотреть на другого человека во время беседы — трудно. Наблюдения показывают, что, несмотря на важность зрительного контакта при общении, люди часто отводят глаза в сторону, когда они с кем-то разговаривают. Иногда это может объясняться скукой, страхом или тем, что пристальный взгляд может показаться собеседнику странным, однако бывают такие случаи, когда мы отводим глаза без видимой на то причины.

Авторы новой статьи предположили, что это связано с тем, что для поддержания зрительного контакта используются те же когнитивные ресурсы, что и для вербальной коммуникации, и в какой-то момент мозгу становится трудно выполнять обе задачи одновременно.

Для того, чтобы проверить свою гипотезу, ученые поставили эксперимент. Они попросили 26 добровольцев сыграть в ассоциации. Участникам исследования необходимо было подобрать к существительному подходящий глагол, например «небо — летать». Все слова при этом отличались по сложности: одним существительным было легко найти пару из-за очевидности вариантов, а другим, таким как «список» — нет. Параллельно участники исследования должны были смотреть в глаза другого человека, чье лицо показывалось на мониторе компьютера. Виртуальный «собеседник» при этом иногда смотрел прямо на добровольца, а иногда — в сторону, давая возможность ему отвести взгляд. В это время специальный датчик отслеживал движения глаз испытуемого и записывал данные.

Выяснилось, что когда люди отводили глаза в сторону, они подбирали глагол к сложным существительным быстрее, чем когда поддерживали прямой зрительный контакт. При этом подобного отличия не наблюдалось, когда необходимо было придумать ассоциацию к простому слову.

Авторы работы не дают однозначного объяснения результатам исследования, однако они предполагают, что при подборе глаголов и поддержании взгляда используются общие для двух процессов ресурсы головного мозга и при выполнении сложных заданий возникает нечто вроде когнитивной перегрузки. Тем не менее, об этом сложно судить без магнитно-резонансной томографии.

Статья опубликована в журнале Cognition.

Недавно психологи определили порог дискомфорта при зрительном контакте между людьми. В среднем люди, которые не состоят друг с другом в романтических отношениях, предпочитают смотреть друг на друга около 3,3 секунд, а затем им становится неловко.

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