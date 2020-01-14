В атмосфере счастья Нино Нинидзе отметила Старый новый год с Максимом Виторганом

В атмосфере счастья и любви Нино Нинидзе отметила Старый новый год с Максимом Виторганом. Запечатлев радостные мгновения, они поделились с поклонниками интересными снимками.

На одном из них влюбленные дурачились и строили шутливые гримасы на берегу залива. На другом сын актрисы, которого она взяла с собой, радуется зимним приключениям. Кроме этого, мама делится смешной реакцией мальчика на Деда Мороза, с которым ребенок встретился на ёлке в Кремле. Своеобразным итогом сказочного «ничегонеделания» стало фото серьезной Нино Нинидзе, когда она смотрит в объектив камеры и настраивается «прыгать в боевую рабочую волну».

Поклонники пришли в восторг от снимка, отметив красоту избранницы Виторгана-младшего. Сам же актер открыто признается в своем счастье рядом с избранницей.

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