Алеся Кафельникова подверглась критике за ошибки в именах моделей и дизайнеров

Дочь одного из самых известных российских теннисистов Евгения Кафельникова подверглась критике после недавнего интервью для Forbes, обнародованного на YouTube-канале. Алеся Кафельникова допускала ошибки в именах мировых дизайнеров и моделей, за что и была высмеяна интернет-пользователями.

В ходе беседы с ведущим Алеся Кафельникова обсудила внутрисемейные отношения и друзей, пояснила о карьере модели и поднимала тему зависимостей. При этом в речи дочери именитого теннисиста было несколько промахов, к примеру, когда она назвала почему-то неправильно фамилию российской супермодели Ирины Шейк, а затем подобную же ошибку допустила с дизайнером Рикардо Тиши. Нелицеприятно Кафельникова отозвалась о своих «чрезмерно гордых» коллегах Кендалл Дженнер и Белле Хадид, с которыми, как оказалось, ей «не по душе» общаться.

В комментариях некоторые пользователи раскритиковали Алесю Кафельникову за допущенные ошибки, а кроме того, посоветовали больше молчать, так как её манера общения, интонации и поведение «удешевляют весь образ». Часть фолловеров сочли модель «неприятной личностью с вгоняющим в тоску голосом», а другим, напротив, очень понравилось интервью, поэтому они похвалили Кафельникову за открытость и честность.

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