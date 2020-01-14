Мнение: Новости коррупции

Масштаб коррупции (https://t.me/SerpomPo/3431) исчисляется триллионами и не снижается, взбодрил общественность глава Счетной палаты Кудрин.

Не только не снижается, но растет, тут же отрапортовало МВД (https://tass.ru/obschestvo/7514135). За 9 месяцев 2019-го полиция выявила на 13% больше фактов получения взято (https://t.me/SerpomPo/4799)к, чем в 2018.

Правда, никаких триллионов доблестные полицейские не обнаружили. Выявленный ущерб составил чуть больше 100 млрд руб., больше четверти из этого – 27 млрд – возместили. Да и берут не то, чтобы часто: полиция зафиксировала всего 2 тыс. 242 факта. Если считать только города, а их в РФ 1117, то берут с частотой примерно 2 взятки в год на один город. А если учесть села и деревни, то и того меньше. Ерунда!

Или, что вероятнее, всех остальных – тех, что воруют триллионы Кудрина, просто не ловят.

И все равно не стоит расстраиваться. Кудрин порадовал, что из федерального бюджета воруют совсем чуть-чуть – каких-то 2-3 млрд в год.

Делов-то! Одна новогодняя елка (https://t.me/SerpomPo/4918) с катками и хлопушками в Москве!

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Источник: СерпомПо

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