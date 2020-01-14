Мнение: Новости коррупции

Масштаб коррупции (https://t.me/SerpomPo/3431) исчисляется триллионами и не снижается, взбодрил общественность глава Счетной палаты Кудрин.
Не только не снижается, но растет, тут же отрапортовало МВД (https://tass.ru/obschestvo/7514135). За 9 месяцев 2019-го полиция выявила на 13% больше фактов получения взято (https://t.me/SerpomPo/4799)к, чем в 2018.
Правда, никаких триллионов доблестные полицейские не обнаружили. Выявленный ущерб составил чуть больше 100 млрд руб., больше четверти из этого – 27 млрд – возместили. Да и берут не то, чтобы часто: полиция зафиксировала всего 2 тыс. 242 факта. Если считать только города, а их в РФ 1117, то берут с частотой примерно 2 взятки в год на один город. А если учесть села и деревни, то и того меньше. Ерунда!
Или, что вероятнее, всех остальных – тех, что воруют триллионы Кудрина, просто не ловят.
И все равно не стоит расстраиваться. Кудрин порадовал, что из федерального бюджета воруют совсем чуть-чуть – каких-то 2-3 млрд в год.
Делов-то! Одна новогодняя елка (https://t.me/SerpomPo/4918) с катками и хлопушками в Москве!
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Дело ЮКОСа навсегда. Как и Путин. Два проклятия. Оба сгинут вместе. Взявшись за руки. Европейский суд на мази въехал в «год крысы», не признав второй суд над акционерами ЮКОСа политическим. Ловко. Но в чем-то он прав. После того как ЮКОС перешел в руки правящей в России группы Путина, достался «Роснефти» Сечина, смысл происходящего прояснился. Смысл […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Volkswagen начал приём заказов в Европе на новый T-Roc Cabriolet / 14 декабря
- Алла Пугачёва поздравила всех с Рождеством: «Зажги свечу и помолись» / 7 января
- «Мы пять лет счастливы»: Наргиз съехалась с любовником еще до развода с мужем / 6 декабря
- Как Кейт Миддлтон отметила 38-летие: гости и детали праздника / 9 января
- Mercedes-Benz EQC EV не появится в США до 2021 года / 14 декабря
- Мнение: СК России о гибели группы Джемаля в ЦАР / 13 января
- Невролог Василий Генералов предупредил о вероятности провоцирования гирляндами приступов эпилепсии / 26 декабря
- Индийский исследователь с помощью камеры Canon 700D обнаружил 11 НЛО возле Солнца / 21 декабря