Вице-президент Пенс привел к присяге командующего Космическими войсками

Во вторник в Белом доме вице-президент США Майк Пенс официально привел к присяге генерала Джона Рэймонда, возглавляющего Космические войска США.

Рэймонд приступил к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2019 года, когда президент Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск.

«Космические войска помогут нам сдерживать агрессию и контролировать ситуацию на максимальной высоте», – заявил Трамп, подписывая этот документ.

По словам официальных лиц, Космические войска будут организовывать, обучать и снаряжать военный персонал, занимающийся по преимуществу операциями в космосе.

Роль военных в космосе является предметом пристального внимания в силу растущего значения орбитальных спутников, которые трудно защитить. Спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и иные действия, жизненно важные для вооруженных сил и для экономики страны.

Космические войска будут подчиняться Военно-воздушным силам (напомним, что Корпус морской пехоты является отдельной службой в составе Военно-морского флота).

Официальные лица сообщают, что первоначально в состав Космических войск войдут тысячи военнослужащих ВВС, а также гражданский персонал, в настоящее время входящий в состав Космического командования ВВС.

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