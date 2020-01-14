Ермак не исключил, что украинский самолет в Иране могли сбить намеренно

14.01.2020, 23:06, Новости дня

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев и потерпел крушение в Иране, могли сбить умышленно. Такое мнение помощник президента Украины Андрей Ермак выразил в интервью «Украинской правде», опубликованном 14 января. 

«Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом. Именно поэтому работа продолжается, и по итогам полного и всестороннего расследования на месте нашей комиссии, при участии иранских специалистов, а также при поддержке наших международных партнеров, мы получим ответ на этот вопрос», – сообщил он. 

Ермак отметил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, была одной из основных «с самого начала». 

«Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты», – заявил помощник президента. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января в Украину вернулись из Ирана спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Другие специалисты, в том числе те, которые занимаются расследованием катастрофы и идентификацией тел, продолжают работу, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев и потерпел крушение в Иране, могли сбить умышленно. Такое мнение помощник президента Украины Андрей Ермак выразил в интервью «Украинской правде», опубликованном 14 января.  «Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам […]

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