«Это очень плохое кино»: Ксения Собчак обсудила с экспертами фильм «Союз спасения»

Недавно в российский прокат вышел фильм под названием «Союз спасения», картина повествует историю о жизни декабристов. Блогер и телеведущая Ксения Собчак обсудила новое творение российского кинематографа вместе с экспертами.
Ксения Собчак отметила, что, видимо, не все поняли, о чем вообще фильм, да и время премьеры команда выбрала не очень удачное, ведь в новогодние праздники люди хотят что-то более веселое и легкое. Свое мнение телеведущая высказала в очередном выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Кинокритик Зинаида Пронченко отметила, что в прокате фильм собрал только 6 млн рублей, тогда как потрачено на него было 7. Чтобы картина считалась удачной, она должна принести прибыль в два раза больше, чем составили затраты, ведь огромные деньги были отданы также на постпродакшн.
«Это просто очень плохое кино. Это абсолютно пластмассовые картинки с выставки. В нем отсутствует как таковой сценарий. Про декабристов ничего не понятно. Все время идет музыка, а это говорит о том, что режиссура слабая. По этой причине я попросила своих подписчиков бойкотировать фильм», — сказала Зинаида Пронченко.
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Последнее: Недавно в российский прокат вышел фильм под названием «Союз спасения», картина повествует историю о жизни декабристов. Блогер и телеведущая Ксения Собчак обсудила новое творение российского кинематографа вместе с экспертами. Ксения Собчак отметила, что, видимо, не все поняли, о чем вообще фильм, да и время премьеры команда выбрала не очень удачное, ведь в новогодние праздники люди […]
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