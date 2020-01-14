С начала 2020 года Влад Топалов перенёс две операции

Популярный отечественный эстрадный исполнитель, экс-участник группы «Smash» Влад Топалов на странице в Instagram пояснил о двух перенесённых с начала 2020 года операциях. Артист не унывает и относится к ситуации с изрядной долей юмора, отмечая, что совсем не об этом просил Деда Мороза.
С чем связаны оба оперативных вмешательства, Влад Топалов не рассказывает, а лишь констатирует некоторые проблемы со здоровьем. На обнародованном исполнителем фото можно заметить только ткань, схожую с эластичным бинтом, обмотанную вокруг грудной клетки и завязанную узлом под подбородком. В подписи к посту Топалов с юмором констатирует, что в новогоднюю ночь писал заветное желание на бумаге и даже съел её, но при этом исполнения пока не наблюдает, и год начинается совсем не так, как планировалось.
В комментариях к посту большинство подписчиков просит Топалова рассказать, с чем связаны операции. Другие же поздравляют певца и его семью с прошедшими праздниками, желают скорейшего выздоровления и уверяют, что несмотря на плохое начало года, дальше всё будет хорошо, а проблемы со здоровьем – временные и поправимые.
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