Юлия Пересильд встретила Старый Новый год с подопечными фонда «Галчонок»

Актриса Юлия Пересильд провела этот день вместе с подопечными и друзьями благотворительного фонда «Галчонок» в музее-заповеднике «Царицыно». Три зала исторического здания были в распоряжении «галчат», их родителей, знаменитых актеров и волонтеров. Все площадки в Царицыно имеют доступную среду, что позволило с комфортом принять особенных гостей.

Наступивший 2020-й — годом мыши, поэтому главным представлением на празднике стала постановка про новогодние приключения Мышей и Мышелова, режиссером которой выступила учредитель фонда «Галчонок» Юлия Пересильд. В спектакле приняли участие друзья фонда — Лиза Арзамасова, Елена Николаева, Рустам Ахмадеев, Тимур Орагвелидзе, Виктория Гиссен, Александра и Егор Колтоны.

Главный акцент в этот день, чтобы детям было максимально комфортно и удобно. Это очень важно, чтобы дети могли себя чувствовать частью нашего общества по-настоящему!

— рассказывала Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд с подопечной фонда «Галчонок»

Подопечных фонда ждали мастер-классы и игры от партнеров праздника, а также незабываемый концерт лауреата международных конкуров и премии «Золотая Маска» Петра Главатских на маримбе. Для любителей порисовать творческие партнеры предоставили огромные раскраски на разные мотивы, которые можно было разукрашивать целой компанией.

Напомним, благотворительный фонд «Галчонок» помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы: ДЦП, черепно-мозговыми травмами, аутизмом и другими болезнями. О том, как она пришла в благовторительность Юлия Пересильд подробно рассказывала в интервью HELLO!:

Влиться в этот круговорот мне помогла Чулпан Хаматова — моя «крестная фея» в благотворительности. Однажды она подошла ко мне и сказала: «Слушай, есть один фонд, и им нужен публичный человек, который будет с ними. Ты не говори мне сразу «да», потому что это очень серьезный шаг». Но я уже была готова к этому и сказала «да» без лишних раздумий. Так и получилось, что я пришла в фонд «Галчонок». На следующий день после своего дня рождения я встретилась с людьми, которые работают в фонде, и мы сразу приступили к работе. У нас огромная страна, поэтому процесс идет не так стремительно, как хотелось бы, но результаты есть. За эти 5 лет отношение к нашим необычным детям изменилось в лучшую сторону. Безусловно, есть еще люди, не понимающие и не принимающие наших ребят, но сегодня это стало их личной проблемой: общество относится к ним, как к неандертальцам, и меня это очень радует.

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Последнее: Актриса Юлия Пересильд провела этот день вместе с подопечными и друзьями благотворительного фонда «Галчонок» в музее-заповеднике «Царицыно». Три зала исторического здания были в распоряжении «галчат», их родителей, знаменитых актеров и волонтеров. Все площадки в Царицыно имеют доступную среду, что позволило с комфортом принять особенных гостей. Наступивший 2020-й — годом мыши, поэтому главным представлением на празднике […]