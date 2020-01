Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости. Об этом он сообщил Twitter 14 января, прикрепив письмо первому министру Шотландии Николе Стерджен.

«Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты. Давайте сделаем 2020 год годом роста и возможностей для всей Великобритании», – написал Джонсон.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.

Премьер отметил, что проведение о независимости лишь продолжит политический застой Шотландии, в котором она находится последние 10 лет.

Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума.

В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовали 62% шотландцев.

Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года, однако несколько раз переносился. 29 октября 2019 года Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

В октябре 2019 года Стерджен заявила, что новый референдум о независимости Шотландии должен состояться в 2020 году.

3 ноября Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

