Рада может начать рассматривать законопроект о рынке земли в средине февраля – Арахамия

Верховная Рада может начать рассматривать законопроект о рынке земли в средине февраля. Об этом 14 января журналистам рассказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает «Укринформ».

«Сейчас мы планируем проголосовать все законопроекты, которые есть на повестке дня, а затем, зная, что мы можем «остановиться» на три месяца, то есть вопрос будет рассматриваться лишь один … Я думаю, что где-то на середину февраля можем планировать начало рассмотрения в втором чтении законопроекта о рынке земли», – сказал Арахамия.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

14 января представители «Национального штаба защиты родной земли» возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием не допустить принятия законопроекта «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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