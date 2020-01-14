Нэнси Пелоси: результат выборов в США должны определять американцы, а не российское правительство

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от президента Дональда Трампа предоставить Конгрессу всю информацию о попытке кибервзлома сети украинской компании Burisma, которая, по мнению экспертов в области кибербезопасности, была произведена при участии российских спецслужб. Об этом говорится в заявлении спикера, опубликованном во вторник.

«Тревожные сообщения о том, что российское правительство продолжает вмешиваться в наши выборы в интересах президента [Трампа] и для подрыва нашей демократии, подчеркивают срочную необходимость действовать», – говорится в заявлении Пелоси.

Спикер Палаты представителей напомнила, что, несмотря на очевидные доказательства российского вмешательства в выборы 2016 года, предоставленные разведсообществом США, «президент отказывается принять значимые меры для укрепления безопасности нашей избирательной системы».

«Исход выборов в США должен решать американский народ, а не российское правительство», – подчеркнула Пелоси, напомнив, что первым законом, который был принят демократами после получения большинства мест в Палате представителей, стал закон об обеспечении безопасности выборов.

Впоследствии демократы приняли «множество сильных законопроектов для дальнейшего укрепления обороны нашего народа», подчеркнула Пелоси. Однако Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате, не допустил превращения этих законопроектов в законы, «похоронив» их «на своем законодательном кладбище, и дав отмашку враждебным иностранным державам для нападения на нашу страну», – отмечается в заявлении.

Нэнси Пелоси подчеркнула, что «президент и все сенаторы-республиканцы должны объяснить американскому народу, почему они отказываются от защиты нашей национальной безопасности и честности наших выборов. Мы узнали об этой хакерской атаке из прессы. Конгресс должен быть проинформирован о том, что администрация знает об этой атаке и почему у президента нет плана защиты наших выборов».

Газета New York Times сообщила о попытках взлома украинской газовой компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден. Как сообщается, хакерские атаки начались в ноябре 2019 года, когда в США шла дискуссия о семье Байденов, Украине и импичменте.

Атака была обнаружена компанией Area 1, расположенной в Кремниевой долине. Area 1 утверждает, что за атаками на Burisma стоят российские хакеры, связанные с военной разведкой.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

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Последнее: Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от президента Дональда Трампа предоставить Конгрессу всю информацию о попытке кибервзлома сети украинской компании Burisma, которая, по мнению экспертов в области кибербезопасности, была произведена при участии российских спецслужб. Об этом говорится в заявлении спикера, опубликованном во вторник. «Тревожные сообщения о том, что российское правительство продолжает вмешиваться в наши выборы […]