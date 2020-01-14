Верховная Рада: Иран должен полностью признать ответственность за гибель рейса PS752

КИЕВ – Верховная Рада Украины призывает Иран признать свою полную ответственность за гибель рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», всех его пассажиров и членов экипажа.

Об этом говорится в заявлении украинского парламента, которое было поддержано 368 голосами народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Верховная Рада Украины призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат», – говорится в заявлении.

Народные депутаты однопалатного 450-местного законодательного органа Украины «выражают глубокие и искренние соболезнования семьям и близким всех погибшим» и «ожидают официальные извинения Исламской республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров», а также призывают официальный Тегеран «признать свою полную ответственность».

В телефонном разговоре президентов Украины и Ирана, который состоялся 11 января, лидер Ирана подтвердил попадание ракеты в Боинг-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) утром 8 января. Все находившиеся на борту рейса PS752, всего 176 человек, из них – 167 пассажиров и девять членов экипажа, – погибли.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяло на себя иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции», сообщает Укринформ.

В авиакатастрофе погибли одиннадцать украинских граждан, граждане Афганистана, Великобритании, Ирана, Канады, Германии и Швеции.

Президент МАУ Евгений Дыхне в интервью украинскому изданию «Левый берег» (LB.ua) заявил, что виноват в трагедии с самолетом тот, «кто не закрыл воздушное пространство над Ираном».

«Если вы хотите знать мое мнение – виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку эту, или система активировалась сама. Власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только нашего борта, но и всего своего воздушного пространства, или закрыть его, если они не готовы нести ответственность за безопасность, как это предусмотрено международными требованиями», – сказал 14 января Евгений Дыхне.

Напомним, что Соединенные Штаты передали Украине «важные данные по авиакатастрофе в Иране, которые будут обработаны украинскими специалистами».

Об этом 10 января сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который участвовал во встрече президента Владимира Зеленского с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин.

«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», – написал 10 января министр иностранных дел Украины.

Версия: кто контролировал запуск ракеты?

Политолог Тарас Чорновил считает, что украинская власть демонстрирует желание уменьшить резонанс от события и свести к минимуму огласку данного инцидента.

Он отмечает, что если версия с умышленным сбитием самолета будет подтверждена в судах, тогда этот самолет можно будет рассматривать в процессах, равных расследованию по уничтожению Россией Боинга рейса МН-17 в небе над Донбассом.

«Это вопрос, на который следствие, украинское, должно дать ответ. Техническая составляющая в этом процессе – как квалифицировать действия России? Москва поставляла Ирану комплексы «Тор», которые не имеют активной системы распознавания самолетов гражданской авиации. Очевидно, что эти поставки были, когда Иран находился под санкциями. Кто ответит на вопросы – было ли вмешательство в систему радиоэлектронного запуска ракеты?» – говорит Тарас Чорновил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сегодня Иран, по мнению Тараса Чорновила, берет на себя ответственность за сбитый самолет, как когда-то Украина согласилась с тем, что ее ракета поразила гражданский российский Ту-154 над Черным морем.

«Все наши специалисты тогда, в 2001 году, говорили, что эта ситуация невозможна, были посланы команды на самоуничтожение ракеты, но они не действовали. Тогда Украина взяла на себя ответственность и дело закрыли. Сегодня так поступает Иран. Но важно ответить на вопрос, было ли вмешательство в электронику? Ведь чей контроль над электроникой, тот и запускает ракету, а не тот, кто жмет на кнопку», – считает Тарас Чорновил. Он отмечает, что Украина до последнего момента не хотела подтверждать тот факт, что Иран сбил ракетой гражданский борт.

«Вероятно, исходя из колаборантской позиции украинской власти, угождая России, потому что ракета была российская, а Россия – партнер Ирана», – говорит политолог.

Конструктивная позиция и выплата компенсаций

По мнению политического эксперта аналитического центра «Дом демократии» Анатолия Октисюка, вопросы выплаты компенсации родственникам и близким погибших пассажиров и членов команды Боинга остаются дискуссионными и стороны пока еще не приблизились к обсуждению этой темы.

«Однако при этом Иран занял конструктивную позицию, и вопрос может быть о размере компенсации. Вероятно, что страны, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе, могут объединить свои требования по компенсациям и выдвинуть общие претензии к Ирану», – говорит Анатолий Октисюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что сегодня известны основные версии, которые привели к трагедии, и с ними соглашаются участники процесса.

«Версия «теракт» может рассматриваться как версия, но Украина называла статьи, по которым хотела бы расследовать эту авиакатастрофу. И также есть спутниковые данные из США, которые подтверждают, что это было именно сбитие самолета, и ответственность за эту трагедию взял на себя Иран. Поэтому другие версии произошедшего додумываются, как неофициальные позиции по этому делу», – подчеркивает Анатолий Октисюк.

Он считает, что нельзя исключать человеческий фактор в данном происшествии, «несчастливые совпадения обстоятельств», которые привели к крушению пассажирского Боинга.

«Там, где есть военные конфликты, всегда есть риски. И там будут страдания. Намекать в этом инциденте на Россию – это притягивать за уши еще одну версию», – считает политический эксперт.

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