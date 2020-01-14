Мадуро подписал указ о продаже крупной партии нефти за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро своим указом обязал государственную нефтегазовую компанию PDVSA продать 4,5 млн баррелей нефти за криптовалюту петро.

«Я подписываю указ о продаже 4,5 млн баррелей нефти из сертифицированных запасов PDVSA, размер которых составляет 30 млн долларов», – приводит слова Мадуро в ежегодном послании к народу Венесуэлы ТАСС.

По словам президента Венесуэлы, после того как указ будет выполнен, PDVSA должна ежедневно продавать 50 тыс. баррелей нефти за криптовалюту петро «до тех пор, пока не будет выполнена цель по переводу продаж всей производимой нефти на петро».

Напомним, 3 января Мадуро объявил о намерении Венесуэлы продавать нефть и часть добываемого в стране золота за национальную криптовалюту петро.

В августе 2018 года в Венесуэле начали ходить две валюты – боливар и криптовалюта петро, стоимость которой приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.





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Последнее: Президент Венесуэлы Николас Мадуро своим указом обязал государственную нефтегазовую компанию PDVSA продать 4,5 млн баррелей нефти за криптовалюту петро. «Я подписываю указ о продаже 4,5 млн баррелей нефти из сертифицированных запасов PDVSA, размер которых составляет 30 млн долларов», – приводит слова Мадуро в ежегодном послании к народу Венесуэлы ТАСС. По словам президента Венесуэлы, после того […]