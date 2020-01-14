ЕСПЧ обязал Россию выплатить 34 тысячи евро матери срочника, который покончил с собой

Европейский суд по правам человека назначил компенсацию 33 тысячи 800 евро матери призывника Антона Стяжкова, покончившего с собой в 2002 году из-за дедовщины. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд признал российские власти ответственными за применение насилия в армии к 19-летнему срочнику, а также за то, что власти не расследовали его гибель.

Как пишет «Мемориал», тело Стяжкова с двумя огнестрельными ранениями и многочисленными синяками нашли 8 августа 2002 года на территории его воинской части. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК) и о нарушении уставных взаимоотношенийпо (ч. 3 ст. 335 УК).

Во время следствия выяснилось, что призыник получил как минимум 20 ударов прикладом автомата в грудь и по ногам, а также удар кулаком в лицо от сержанта и другого рядового за то, что спал на посту. Однако через год солдата, из-за которого покончил с собой Стяжкин, освободили по амнистии, а дело против второго прекратили.

Вскоре мать погибшего солдата обратилась в ЕСПЧ с жалобой. «Во время следствия и судебного разбирательства не была должным образом рассмотрена версия о том, что Стяжков мог быть убит военными. На то, что это было именно убийство, а не самоубийство, указал ПЦ «Мемориал» в своей жалобе в ЕСПЧ», — отмечает организация.

Источник: Новая газета

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