Мнение: Банда Чубарова еще напомнит о себе

О подоплеке недавних заявлений Чубарова о том, что Украина должна отмечать юбилей сожжения Москвы крымскими татарами.

Чубаров нашел себе новую лужу

Беглые экстремисты из запрещенной в России организации «Меджлис» сегодня переживают тяжелые времена. На Западе они откровенно никому не интересны. Для стран ЕС «крымский вопрос» сегодня, мягко говоря, не актуален. Государства «Старой Европы», уставшие от санкционной войны и общей напряженности, стараются вообще его не будировать, и, строго говоря, провокаторы из Меджлиса для них просто не существуют.

Не до них сегодня и американцам, чье внимание приковано в первую очередь к Ближнему и Дальнему Востоку. Не лучше обстоят дела у крымскотатарских экстремистов и на Украине. Их уже давно отодвинули от основных финансовых потоков. Если во времена Порошенко им еще что-то перепадало, то «Зе-команда» не испытывает в их адрес ни малейших сантиментов. Националисты же еще со времен Херсонской блокады Крыма относятся к меджлисовцам подозрительно, не без основания подозревая их в скрытом сепаратизме.

Даже Турции, увлеченной сегодня «Турецким потоком», Ливией и борьбой с курдскими сепаратистами, как-то не до них.

Короче говоря, беглые «вожди» крымских экстремистов превратились в брошенных и позабытых «сирот».

Хотя воспетый Луисом Кэролом Старик, сидящий на стене, утверждал, что «на свете много есть путей, чтоб как нибудь прожить», Рефату Чубарову, лидеру Меджлиса, не прошедшему к тому же в новую Верховную раду, не приходит ничего в голову, кроме попрошайничества.

Впрочем, в отличие от Кисы Воробьянинова, тоже позиционировавшего себя, как бывшего депутата, он стремиться привлечь внимание к себе и своему бедственному положению отнюдь не лингвистическими познаниями.

Так, недавно он пытался организовать масштабную пограничную провокацию – «Марш достоинства», или «Марш на Крым». Как сообщают инсайды в окружении лидера Меджлиса, Чубаров, прекрасно понимая, что массовку для прорыва российской государственной границы не собрать, тем не менее, рассчитывал напугать своей инициативой Зеленского, вынудить его на диалог и получить от него не просто отступные, а устойчивое финансирование. Судя по слухам, ничего из этой затеи не вышло. Поскольку страхов у Зеленского и так хватает, на затею Чубарова он просто не прореагировал.

Но Чубаров не отчаялся. Он выступил с инициативой нового проекта, который, по его мнению, может стать общеукраинским. В своем блоге главмеджлисовец предложил на общенациональном официальном уровне отпраздновать 450-летие со дня сожжения Москвы войском Крымского ханства.

Экстремист подчеркнул, что готов рассмотреть различные предложения по поводу «празднования».

«3 июня 1571 войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву. Как будем отмечать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения выкладываем здесь», – написал Чубаров. И надо сказать, что определенную поддержку у своих подписчиков он получил. Но не более того.

Ряд украинских журналистов и политологов решили рассмотреть предложение старого экстремиста через призму истории, и стало ясно, что превратить «знаменательную дату» в общеукраинское торжество не получится, поскольку «достижение» крымских хищников экстраполировать на всю Украину (еще не существовавшую в те времена) никак не выходит.

«Идея хорошая, но это же целый год ждать. Между тем, в нынешнем году исполняется 780 лет сожжения Киева ханом Батыем. Грех не отпраздновать. А нападения на украинские города – с целью захвата живого товара – совершались Крымским ханством так часто, что их можно отмечать несколько раз в году», – прокомментировал проект Чубарова киевский журналист, редактор сайта Liva.com Андрей Манчук , заметив, что можно отмечать и нападения запорожских казаков на Кафу и другие порты Крыма.

«В те славные времена все жгли и грабили друг друга по мере сил и возможностей. Рефат Абдурахманович, вы же раньше показывали себя не самым глупым в своей среде человеком. К чему этот дешевый пиар на разжигании межнациональной розни, скажите?» – поинтересовался Манчук.

«Для начала стоит поинтересоваться, сколько городов и сёл они сожгли на территории современной Украины. Для лучшего понимания два факта:

1) за 350 лет Крым «экспортировал» от 4,5 до 6 миллионов рабов;

2) за 350 лет работорговли из всей Африки во всю Америку было вывезено от 9 до 11 миллионов рабов», – комментирует в своем блоге киевский политолог Сергей Белашко, заметив, что основным «поставщиков» рабов была именно Украина.

Отмечено также, что, возвращаясь из того же похода, всадники Девлет-Гирея значительно пополнили «московский» полон за счет малороссиян. Кстати, работорговцы ценили их гораздо больше, чем «московитов» или казаков за более покладистый нрав. Поэтому на Москву ходили прежде всего за материальными сокровищами – грабить богатые ризницы русских храмов и обдирать серебряные и золотые оклады с икон. А «ясырь» предпочитали брать по хуторам и городкам Малороссии, благо, что и гнать пленных ближе, что немаловажно.

Так что и со своей новой идеей «дедушка Рефат» отчетливо сел в лужу.

Между тем на днях произошло событие, которое может означать начало конца «Крымского ханства в изгнании», которое меджлисовцы при поддержке (не слишком интенсивной) Порошенко пытались устроить в Херсонской области, близ границ Крыма.

Один из меджлисовских вождей, экстремист и организатор блокады Крыма Ленур Ислямов с горечью пожаловался так называемому постпреду президента Украины в Крыму (разумеется, тоже «в изгнании») Антону Кориневичу, что боевикам «батальона Аскер», созданного для осуществления блокады Крыма со стороны Украины, не нашлось места на новых контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на границе с российским полуостровом.

«Построили КПВВ – в итоге «Аскеру» там теперь нет места. Сначала сказали, что там будет пограничная служба, потому что вы не относитесь к государственным службам. А сейчас нет места даже там, где сервисная зона, потому что его не запланировали», – горюет Ислямов.

В результате, по его словам, «молодые люди, которые были на блокаде и выполняли свой волонтерский долг», оказались не нужны стране.

Ислямов даже попытался давить на собеседника, заявив: «Если это государственная политика президента, тогда вы всем прямо так и скажите. Если нет – тогда срочно это измените».

В ответ Кориневич дипломатично пообещал «разобраться» и выяснить какова государственная политика по этому вопросу.

Напомним, что незаконное вооруженное формирование «Аскер», также известное под названием «батальон имени Номана Челебиджихана» было создано из экстремистов в начале 2016 года предпринимателем Ленуром Ислямовым, по его словам, для «освобождения» Крымского полуострова и его «возвращения» в состав Украины.

Столь фантастические и очевидно невыполнимые, но «патриотически» сформулированные задачи позволили боевикам НВФ не только под предлогам поддержания блокады Крыма облагать «данью» перевозки через границу, но и заниматься рэкетом фермеров и мелких торговцев в окрестных населенных пунктах и даже «отжимать» бизнес у местных предпринимателей. Эта деятельность сопровождалась «разборками», в том числе, и вооруженными, но прямо тронуть «патриотов» Киев и областная власть не решались. Но как мы видим, надоевшая всем проблема в лице «аскеров» начала решаться с помощью реконструкции погранзоны.

Ислямов в панике еще и потому, что нынешняя ситуация означает не только потерю им и его подельниками «доли» с контрабанды и рэкета перевозок, но и утрату обоснования существования его НВФ, которое окончательно превращается в банальную банду, без всякой «патриотической» подоплеки и в таком статусе будет неизбежно ликвидировано. Хотя бы оппонентами и конкурентами из местных властей и криминала.

Понятна озабоченность и Чубарова. Ведь после неизбежного разгона «Аскера» он и его соратники окончательно превращаются в «генералов без армии» — в никому не нужных и не интересных попрошаек, у которых за душой ничего нет.

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/chubarov-nashel-sebe-novuyu-luzhu/ — цинк

Если их на полное довольствие не захотел ставить даже Порошенко, то при Зеленском это еще менее вероятно.

Поэтому недостаток активных действий и реальных дел они все чаще будут подменять громкими трескучими заявления вроде "празднования сожжения Москвы", "подготовки к новой блокаде Крыма" и "планов подрыва Крымского моста".

Источник: Colonel Cassad

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