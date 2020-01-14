Исследователи рассказали об обитателях пещеры «Таврида»

Российские исследователи назвали животных, обитающих в крымской пещере «Таврида» примерно 1,5 миллиона лет назад. Как оказалось, в данном районе проживали лошади, быки, медведи, саблезубые кошки и даже слоны.
Дмитрий Старцев, представляющий зоологический музей, рассказал, что ранее в Крыму была жаркая саванна с соответствующей флорой и фауной. К примеру, возле рек обитали носороги и антилопы, а вот в пещерах жили медведи, причём сразу нескольких видов. После детального исследования останков исследователи выяснили, что они принадлежали не детенышу гомотерия, а неизведанному виду саблезубых кошек.
Благодаря найденным костям быка Leptobos удалось узнать, что его вес составлял около 350 килограммов. Древние бизоны по размеру были немного меньше их американских сородичей. Помимо этого, здесь обитали и крупные страусы ростом в 3,5 метра и весом в 450 килограммов, а это в 3 раза больше, чем у их современных родственников. Более подробный возраст животных будет определен благодаря изотопному методу.
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Последнее: Российские исследователи назвали животных, обитающих в крымской пещере «Таврида» примерно 1,5 миллиона лет назад. Как оказалось, в данном районе проживали лошади, быки, медведи, саблезубые кошки и даже слоны. Дмитрий Старцев, представляющий зоологический музей, рассказал, что ранее в Крыму была жаркая саванна с соответствующей флорой и фауной. К примеру, возле рек обитали носороги и антилопы, а […]
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