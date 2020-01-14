В Сети обсуждают беременность Кети Топурии

Недавно в одном из фан-аккаунтов солистки группы «А’Студио» Кети Топурии в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена «глубоко беременной». Пользователи Сети активно обсуждают «интересное положение» певицы, но сама она пока никак не комментирует предположения фанатов.

До появления данного снимка фолловеры уже строили «гипотезы» о беременности Кети Топурия, что, вероятно, она сама же и спровоцировала, надевая свободную одежду, скрывающую фигуру. С появлением «подтверждений» в виде кадра, сделанного во время выступления певицы на сцене, большинство фанатов пытаются догадаться о вероятной дате родов. Кстати, часть интернет-пользователей считает, что снимок с большой долей вероятности может оказаться архивным, сделанным примерно в 2015 году, когда Топурия была беременна дочерью Оливией от бизнесмена Льва Гейхмана.



Также стоит отметить, что Кети Топурия вместе с новым возлюбленным Львом Деньговым сейчас отдыхает на горнолыжном курорте Куршевель, а в соцсети делится с подписчиками кадрами из отпуска. При этом ни на одном из них «признаков беременности» не наблюдается, хотя певица на некоторых запечатлена в лыжном костюме, достаточно плотно облегающем формы.

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