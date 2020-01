СМИ обнародовали видео, которое показывает, что в самолет МАУ попали две ракеты

В пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение вблизи Тегерана, вероятно попали две ракеты. Об этом свидетельствует видео с камер наблюдения, обнародованное иранским журналистом Бенамом Голипуром в Twitter 14 января.

* * * * * # * _ *

* * * pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm

— Behnam Gholipour (@beehnam) January 14, 2020

Американская газета The New York Times заявила сегодня, что верифицировала видео. По данным журналистов, видеозапись свидетельствует о том, что ракеты были запущены в течение 30 секунд с иранского военного объекта примерно в восьми милях от самолета (около 12,8 км).

Видео объясняет, почему перестал отвечать бортовой радиолокационный ответчик и самолет пропал с радаров через две минуты после взлета, считает The New York Times.

Расследователь Bellingcat Джанкарло Фиорелла отметил в Twitter, что указанная на видео дата – 17 октября 2019 года – свидетельствует о том, что время на камере могло быть настроено неправильно.

(Yes, the display time on the camera says it’s 2019. It’s entirely possible that it’s been configured incorrectly. That’s why geolocating the footage is important to determine its authenticity).

— Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) January 14, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Недавно в одном из фан-аккаунтов солистки группы «А’Студио» Кети Топурии в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена «глубоко беременной». Пользователи Сети активно обсуждают «интересное положение» певицы, но сама она пока никак не комментирует предположения фанатов. До появления данного снимка фолловеры уже строили «гипотезы» о беременности Кети Топурия, что, вероятно, она сама же и спровоцировала, […]