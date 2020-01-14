Оскорбившая жителей Петрозаводска экс-чиновница устроилась на работу в музей

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен займется продвижением брендов и сувенирной продукции государственного музея-заповедника «Кижи», сообщила представитель музея.
«Лесонен будет заниматься продвижением музейных брендов, сувенирной продукции», – сообщила представитель ГМЗ «Кижи» РИА «Новости».
Она добавила, что резонансное высказывание бывшей чиновницы не смутило руководство музея-заповедника.
«Ее высказывания не смутили. В музее очень рады, что к нашей команде присоединился еще один молодой, активный и творческий профессионал», – отметила представитель музея.
Музей-заповедник «Кижи» – один из крупнейших в РФ музеев под открытым небом. Основу музейного собрания составляет ансамбль Кижского погоста, который входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, в ноябре прошлого года Лесонен решили уволить с поста начальника управления культуры администрации Петрозаводска за оскорбление горожан в соцсетях.
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