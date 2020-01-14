Звезда «Холопа» Ольга Дибцева поделилась историей знакомства с мужем

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» поделилась историей знакомства со своим супругом по имени Роман. Звезда отметила, что встретились они на психологическом тренинге, а в прошлом году стали родителями в первый раз.

Ольга Дибцева рассказала, что впервые встретилась с будущим супругом четыре года назад на психологическом тренинге, у обоих были проблемы, так как они расстались со своими вторыми половинками. Затем девушка и молодой человек, по ее словам, пересеклись в школе кино в Москве, а два года назад опять пересеклись и уже не расставались.

В конце прошлого года Ольга Дибцева стала мамой в первый раз. В больнице ей сказали, что малыш появится на свет 31 декабря и отпустили домой, однако 26 декабря у звезды начались схватки и она вернулась в отделение. Новый год актриса вместе с семьей и котом встречала уже дома.

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