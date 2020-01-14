Звезда «Холопа» Ольга Дибцева поделилась историей знакомства с мужем

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» поделилась историей знакомства со своим супругом по имени Роман. Звезда отметила, что встретились они на психологическом тренинге, а в прошлом году стали родителями в первый раз.
Ольга Дибцева рассказала, что впервые встретилась с будущим супругом четыре года назад на психологическом тренинге, у обоих были проблемы, так как они расстались со своими вторыми половинками. Затем девушка и молодой человек, по ее словам, пересеклись в школе кино в Москве, а два года назад опять пересеклись и уже не расставались.
В конце прошлого года Ольга Дибцева стала мамой в первый раз. В больнице ей сказали, что малыш появится на свет 31 декабря и отпустили домой, однако 26 декабря у звезды начались схватки и она вернулась в отделение. Новый год актриса вместе с семьей и котом встречала уже дома.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Последнее: Российские исследователи назвали животных, обитающих в крымской пещере «Таврида» примерно 1,5 миллиона лет назад. Как оказалось, в данном районе проживали лошади, быки, медведи, саблезубые кошки и даже слоны. Дмитрий Старцев, представляющий зоологический музей, рассказал, что ранее в Крыму была жаркая саванна с соответствующей флорой и фауной. К примеру, возле рек обитали носороги и антилопы, а […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стали известны детали трудоустройства Меган Маркл / 12 января
- Названо лучшее время для покупки смартфона / 14 января
- Дженнифер Лопес в латексном костюме произвела фурор / 26 декабря
- Новый союз: объявлено об итогах переговоров Путина и Лукашенко / 3 декабря
- Мнение: Зе, родства не помнящий / 6 января
- В линейке Samsung Galaxy S появятся модели S20+ и S20 Ultra / 1 января
- Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту / 23 декабря
- «Просто аморально!»: Бородина взбесилась из-за действий знаменитой актрисы / 10 декабря