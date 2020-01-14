Звезда «Холопа» Ольга Дибцева поделилась историей знакомства с мужем

14.01.2020, 22:30, Разное

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» поделилась историей знакомства со своим супругом по имени Роман. Звезда отметила, что встретились они на психологическом тренинге, а в прошлом году стали родителями в первый раз.
Ольга Дибцева рассказала, что впервые встретилась с будущим супругом четыре года назад на психологическом тренинге, у обоих были проблемы, так как они расстались со своими вторыми половинками. Затем девушка и молодой человек, по ее словам, пересеклись в школе кино в Москве, а два года назад опять пересеклись и уже не расставались.

В конце прошлого года Ольга Дибцева стала мамой в первый раз. В больнице ей сказали, что малыш появится на свет 31 декабря и отпустили домой, однако 26 декабря у звезды начались схватки и она вернулась в отделение. Новый год актриса вместе с семьей и котом встречала уже дома.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российские исследователи назвали животных, обитающих в крымской пещере «Таврида» примерно 1,5 миллиона лет назад. Как оказалось, в данном районе проживали лошади, быки, медведи, саблезубые кошки и даже слоны. Дмитрий Старцев, представляющий зоологический музей, рассказал, что ранее в Крыму была жаркая саванна с соответствующей флорой и фауной. К примеру, возле рек обитали носороги и антилопы, а […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика