Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро родила дочку

Звезда проекта «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз. Радостной новостью эстонская ведьма поделилась с подписчиками в соцсети Instagram. Она и девочка чувствуют себя хорошо.

Новость о беременности Мэрилин Керро рассекретила летом прошлого года. Звезда уже воспитывает сына Кайуса-Уильяма Хансена, а в прошлом году она вышла тайно замуж за избранника Александра Шепса. Теперь же эстонская ведьма поделилась радостной для себя новостью — в семье родилась девочка.

«Наша семья очень рада сообщить о появлении на свет малышки. У нее все хорошо, как и у старшего брата Кая. Сейчас нам нужен хороший сон и время для семьи», — написала звезда.



Имени малышки счастливые родители не раскрывают, однако стоит отметить, что после рождения сына Мэрилин Керро не стала его скрывать, мальчик рос на глазах поклонников экстрасенса.

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