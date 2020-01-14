«Пусть дальше в своем мире и живет»: Авербух ответил на обвинения Рудковской в скупости

Российский продюсер Яна Рудковская не так давно прокомментировала появившиеся в СМИ сведения о том, что Илья Авербух якобы не доплачивает своим спортсменам, выступающим на льду. Спортсмен решил ответить на обвинения и отметил, что жена Евгения Плющенко живет в своем мире.

Яна Рудковская не так давно раскритиковала рабочий подход Ильи Авербуха, прокомментировав новость о том, что фигуристы у него в среднем зарабатывают 150 тысяч рублей в месяц. По мнению продюсера, ее коллега экономит на сотрудниках, при этом они вынуждены работать на износ. Рудковская заявила, что у нее спортсмены зарабатывают больше, при этом не «убиваются» на льду.

Илья Авербух прокомментировал слова Рудковской, отметив, что жена Евгения Плющенко не совсем осведомлена о том, что касается фигурного катания, а потому она живет в своем мире и может продолжать это и дальше. Размер зарплат своих сотрудников по соображениям этики Рудковская раскрывать не стала.

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