В поезде из Москвы в Симферополь пьяная мать швырнула годовалого ребенка в туалет

В поезде, который направлялся из Москвы в Симферополь, произошел инцидент, во время которого мать швырнула младенца в туалет. На данный момент малыш находится в больнице, ведется расследование.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел ночью 10 января. Женщина 36 лет и ее 53-летний сожитель находились в поезде с двумя детьми. В районе Крымского моста подозреваемая вышла в коридор с грудным ребенком на руках, которому еще не исполнилось и года. При этом она была пьяной и полуобнаженной. Женщина направилась в туалет, куда швырнула младенца, а поймала его девочка постарше, которая также вышла за матерью.

Свидетелем происходящего стал мужчина, он забрал ребенка, а затем обратился за помощью. Правоохранители начали расследование по факту произошедшего, детей передали медикам, на данный момент они находятся в больнице.

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