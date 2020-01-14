В поезде из Москвы в Симферополь пьяная мать швырнула годовалого ребенка в туалет

14.01.2020, 22:21, Разное

В поезде, который направлялся из Москвы в Симферополь, произошел инцидент, во время которого мать швырнула младенца в туалет. На данный момент малыш находится в больнице, ведется расследование.
Как сообщают СМИ, инцидент произошел ночью 10 января. Женщина 36 лет и ее 53-летний сожитель находились в поезде с двумя детьми. В районе Крымского моста подозреваемая вышла в коридор с грудным ребенком на руках, которому еще не исполнилось и года. При этом она была пьяной и полуобнаженной. Женщина направилась в туалет, куда швырнула младенца, а поймала его девочка постарше, которая также вышла за матерью.

Свидетелем происходящего стал мужчина, он забрал ребенка, а затем обратился за помощью. Правоохранители начали расследование по факту произошедшего, детей передали медикам, на данный момент они находятся в больнице.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В атмосфере счастья и любви Нино Нинидзе отметила Старый новый год с Максимом Виторганом. Запечатлев радостные мгновения, они поделились с поклонниками интересными снимками. На одном из них влюбленные дурачились и строили шутливые гримасы на берегу залива. На другом сын актрисы, которого она взяла с собой, радуется зимним приключениям. Кроме этого, мама делится смешной реакцией мальчика […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика