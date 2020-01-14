Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во вторник встретился в Брюсселе с начальником генерального штаба Украины генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком.
Как отмечается в заявлении пресс-службы Объединенного комитета начальников штабов, военачальники обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе.
В заявлении подчеркивается, что Украина является ключевым партнером для НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и безопасности в Европе.
Генерал Милли прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Военного комитета НАТО, которое проходит 14-15 января в штаб-квартире альянса.
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Русская служба «Голоса Америки»
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