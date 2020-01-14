Гаджеты: Экзоскелет Guardian XO позволит работать с 90 кг грузами (3 фото)

14.01.2020, 22:10, Новости дня


Механические устройства увеличивающие физические возможности человека используются во многих отраслях промышленности и транспорта, однако авиакомпания Delta Air Lines стала первой в отрасли принявшей решение использовать в этих целях носимый экзоскелет.

В качестве партнера компания выбрала мирового лидера по производству экзоскелетов фирму Sarcos, уже демонстрировавшую год назад на CES-2019 прототип такого устройства под названием Guardian XO.


На мероприятиях выставки CES-2020 был продемонстрирован реальный экзоскелет Guardian XO, технические возможности которого были показаны сотрудниками Delta. По сообщению разработчиков человек облаченный в тяжелый экзоскелет Guardian XO способен без особых усилий работать с грузами массой 90 кг на протяжении всего восьмичасового дня и при этом не испытывая перенапряжения или усталости.

Примечательно, что для того, чтобы «одеть» или «снять» экзоскелет человеку требуется всего полминуты. Механизмы устройства в режиме реального времени откликаются на движения человека и увеличивают его силу до 20 раз. Аккумуляторы обеспечивают автономную работу до 8 часов, а смена батарей происходит в рабочем режиме без перерыва.


Компания Delta заявила о намерении в первом квартале 2020 года протестировать Guardian XO в реальных условиях. Внедрение устройства поможет снизить нагрузку на работников, увеличить их производительность, расширить круг людей, способных выполнять погрузочные работы, увеличит безопасность таких профессий.



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