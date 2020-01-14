Кремль опубликовал видео с танцем Путина и Буша-младшего

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Видео: TASS / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В испанской области Каталония 14 января в городе Таррагона произошел взрыв на химзаводе. В результате происшествия по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает Europa Press. Четыре человека получили ранение. Двое их них в тяжелом состоянии, а двое – в критическом. Еще один работник считается пропавшим без вести. Химический завод, на котором произошел взрыв, является […]
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