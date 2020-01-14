Мнение: Школьникам не хватает учителей

Чудовищная цифра. В российских школах не хватает 150 тысяч учителей. Такую цифру привела министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
«Особенно нужны учителя иностранного языка, математики, информатики, физики. Все чаще в эту статистику попадают учителя начальных классов» — заявила министр.
150 тысяч учителей! В Европе на одного учителя приходится 17–20 учеников. В России соотношение учитель – ученик составляет 1:15.
Это что же получается? Более чем двум миллионам детишек не хватает учителей?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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