Мнение: Школьникам не хватает учителей

14.01.2020, 22:05, Разное

Чудовищная цифра. В российских школах не хватает 150 тысяч учителей. Такую цифру привела министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

«Особенно нужны учителя иностранного языка, математики, информатики, физики. Все чаще в эту статистику попадают учителя начальных классов» — заявила министр.

150 тысяч учителей!  В Европе на одного учителя приходится 17–20 учеников. В России соотношение учитель – ученик составляет 1:15.

Это что же получается? Более чем двум миллионам детишек не хватает учителей?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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