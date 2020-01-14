Эксперты рассказали, какие автомобили предпочитает Валерий Леонтьев

Отечественный эстрадный исполнитель, актёр и композитор Валерий Леонтьев благодаря своему таланту известен далеко за пределами России, однако даже не все поклонники знают о том, какие автомобили он предпочитает. Эксперты интернет-портала Car.ru рассказали некоторые подробности об автопарке знаменитости.

Валерий Леонтьев родился 70 лет назад в семье оленеводов в Республике Коми. Со временем его семья переехала в Архангельскую область, а в 23-летнем возрасте будущий певец принял участие в вокальном конкурсе и окончательно определился с выбором жизненного пути. С тех пор Леонтьев покорил не одну огромную площадку, не раз собирал полные залы и стадионы преданных поклонников, что позволяет ему жить так, как хочется и ни в чём не отказывать ни себе, ни семье.



Если говорить об автомобилях, на которых предпочитает ездить Валерий Леонтьев, то можно отметить один общий для них факт – принадлежность к премиальному сегменту. К примеру, первым авто данного класса для певца стал Mercedes-Benz S-Class X222. Немногим позже в автопарке также появился «люксовый» лимузин Rolls-Royce Phantom с 6,8-литровым двигателем, генерирующим 563 «лошадей» и работающим в паре с 8-ступенчатой АКПП.

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