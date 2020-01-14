Послание Путина Федеральному собранию покажут на крупнейших медиафасадах Москвы

Послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января, покажут на крупнейших медиафасадов Москвы: экранах здания Центрального телеграфа, гостиницы «Космос», кинотеатра «Октябрь» и «Дома книги». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя рекламной компании LBL, которому принадлежат рекламные экраны.

Всего в Москве послание Путина покажут на шести крупнейших медиафасадах. В их число также войдут кинотеатр дом № 28 на Новом Арбате и ТЦ «Ереван-Плаза».

Также послание Путина покажут на борту МКС, в поликлиниках и МФЦ в Адыгее, в метро и такси в Архангельске и в некоторых московских аэропортах, барах и кафе.

Замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева объяснила РБК, что такая идея возникла после того, как в декабре в библиотеках по всей стране прошли успешные просмотр и обсуждение пресс-конференции Путина. По ее словам, в Москве показ послания организовали по квоте социальной рекламы.

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