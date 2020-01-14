Макс Абрамс: Иран, а не США, несет ответственность за сбитие самолета МАУ

Иранские власти во вторник сообщили о произведенных арестах в связи с непреднамеренным ракетным ударом по украинскому пассажирскому самолету, в результате которого погибли 176 человек, находившиеся на борту. Некоторые украинские политики заявили, что Россия также несет ответственность за сбитие самолета «Международных авиалиний Украины». В России же вину возлагают на США.

Объявление об арестах было сделано вскоре после призыва президента Ирана Хасана Рухани создать специальный суд для расследования удара иранских сил по украинскому Боингу прошлой неделе.

Иранские государственные СМИ приводят слова представителя судебной системы Голамхоссейна Эсмаили, который сообщил, что «проводится обширное расследование», в связи с которым произведены аресты.

«Были арестованы некоторые люди, и дело находится на предварительной стадии. С момента начала нашей судебной работы прошло около 72 часов. Первоочередная задача – восстановление материальных и духовных прав жертв и их семей. Мы ни в коем случае ни в коем случае не будем отказывать им в этом», – заявил Голамхоссейн Эсмаили.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо провести тщательное расследование и призвал к этому всех международных партнеров Украины. Некоторые украинские политики считают, что необходимо рассмотреть «вопрос о возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов». Об этом заявила сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко. Схожего мнения придерживается и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии».

Эксперты в Киеве отмечают, что подобная риторика является контрпродуктивной.

«Дело в том что мир является гораздо менее украиноцентричным, чем часть украинских политиков представляет. Хочу отметить, что в заявлениях западных лидеров не звучали обвинения в адрес России. Я лично не считаю, что оператор ЗРК «Тор» российского производства был завербован российскими спецслужбами. По крайней мере у меня нет для этого на сегодняшний момент объективных предположений. Я полагаю, что это восприятие – скорее элемент политической борьбы, которая все-таки играет в целом не на пользу Украине», – заявил исполнительный директор украинского Института мировой политики Евгений Магда.

В России же считают, что не Москва, а Вашингтон несет ответственность за сбитый пассажирского самолета. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков в эфире одного из российских телеканалов.

«Мы должны видеть, что к этому привела крайне напряженная атмосфера, которая была создана ударом США», – заявил он. Речь идет о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, которая стала причиной эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Профессор политологии Северо-Восточного университета Макс Абрамс (Max Abrahms, Northeastern University) считает, что вина за сбитие самолета лежит на властях Ирана.

«Я думаю, что есть разные уровни ответственности за эту трагедию. Но прежде всего из всех участников международной системы, ответственность лежит на иранском правительстве, которое не должно было разрешать гражданским самолетам летать в зоне конфликта. Коммерческие авиакомпании сталкиваются с такого рода проблемами регулярно, когда им по геополитическим соображениям советуют воздержаться от полетов в определенных территориях. Правительство Ирана, безусловно, знало о рисках и все же пошло на них, но также и сама авиакомпания должна была быть более осторожной и убедиться, что ее пассажиры не находились в опасной зоне. Что касается обвинений в сторону Трампа, что он несет некоторую ответственность, я не разделяю это мнение. В конце концов, это Иран сбил этот самолет, и это не вина Трампа».

В самом Тегеране проходят протесты в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины». Протестующие возмущены тем, что иранские власти не сразу признали вину за сбитый самолет. Госсекретарь Майк Помпео, выступая в Институте Гувера при Стэндфордском университете, заявил, что ликвидация Сулеймани была правильным решением и протесты являются тому подтверждением.

«Прямо сейчас, вы можете видеть иранцев, которые вышли на улицы, несмотря на огромный личный риск для себя. Они сжигают плакаты с лицом Сулеймани, и скандируют: «Сулеймани — убийца». Они знают, что он был одним из ключевых архитекторов давления на иранцева. Соединенные Штаты поддерживают граждан Ирана в их стремлении к свободе и справедливости, в их оправданном гневе на аятоллу и его приспешников», – отметил Майк Помпео.

Макс Абрамс отмечает, что протесты пугают власти Ирана.

«Иранское правительство, или режим, как его еще называют, очень нестабилен, и до протестов на этой неделе были и протесты и несколько недель и месяцев назад. Это правительство не имеет мандата от населения и мы периодически видим протесты, в том числе массовые протесты с большой интенсивностью, которые пугают иранские власти. И, конечно, это причина, почему они закрыли сейчас Интернет и почему они, как известно, применяют силу и слезоточивый газ, и заключают в тюрьму диссидентов – именно потому, что действующие власти обеспокоены оппозицией. Сейчас очень трудно сказать, как долго останется у власти нынешнее правительство».

В Госдепартаменте добавляют, что внимательно следят за развитием ситуации в Иране, а президент Трамп призвал Тегеран не убивать и не арестовывать протестующих, а также не отключать Интернет в стране.

Александр Яневский Журналист. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Работал на канале «1+1» и «5 Канале». На «Голосе Америки» с 2014 года. Был одним из двух корреспондентов «Голоса Америки», освещавших выборы президента России в 2018 из Москвы. Уделяет внимание теме американо-украинских и американо-российских отношений. Активно освещал дело Пола Манафорта и Марии Бутиной. [email protected] Нравится Буду следить Подписка

Валерия Егисман (Valeria Jegisman) Журналист «Голоса Америки». До этого работала в международных неправительственных организациях в Вашингтоне и Лондоне, в русскоязычной версии эстонской ежедневной газеты “Postimees” и в качестве пресс-секретаря МВД Эстонии. Интересы — международные отношения, политика, экономика Подписка

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