Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

14.01.2020, 21:52, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил отказом на просьбу первого министра Шотландии о разрешении провести новый референдум по вопросу о предоставлении Шотландии независимости.

Об этом говорится в письме, которое глава британского правительства направил Стерджену.

Согласно существующему положению дел, референдум не может быть проведен без согласия правительства Великобритании.

Стерджен обратился к Джонсону с посланием, содержащим просьбу о вступлении в переговоры о передаче полномочий по проведению референдума от Лондона Эдинбургу.

«Я не могу согласиться ни с какой просьбой о передаче полномочий, которая приведет к дальнейшим референдумам о независимости», – позднее написал в «Твиттере» Джонсон.



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