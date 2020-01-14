Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил отказом на просьбу первого министра Шотландии о разрешении провести новый референдум по вопросу о предоставлении Шотландии независимости.
Об этом говорится в письме, которое глава британского правительства направил Стерджену.
Согласно существующему положению дел, референдум не может быть проведен без согласия правительства Великобритании.
Стерджен обратился к Джонсону с посланием, содержащим просьбу о вступлении в переговоры о передаче полномочий по проведению референдума от Лондона Эдинбургу.
«Я не могу согласиться ни с какой просьбой о передаче полномочий, которая приведет к дальнейшим референдумам о независимости», – позднее написал в «Твиттере» Джонсон.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Во вторник в Белом доме вице-президент США Майк Пенс официально привел к присяге генерала Джона Рэймонда, возглавляющего Космические войска США. Рэймонд приступил к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2019 года, когда президент Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск. «Космические войска помогут нам сдерживать агрессию и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- АИС заявила о рейдерской атаке на компанию со стороны кредиторов и коллекторов / 16 декабря
- В Нафтогазе назвали рост цен для населения «расплатой за некомпетентность» / 14 декабря
- В горсовете Николаева проходят обыски – мэр / 28 декабря
- Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск / 6 января
- Военнослужащий 93-й бригады Соловьев погиб во время перестрелки с боевиками / 23 декабря
- «Нафтогаз» предложил «Газпрому» отдать долг, прежде чем обсуждать «нулевой вариант» / 7 декабря
- Чубайс станет еще богаче: «Роснано» дают 20 млрд на новый мегапроект / 5 декабря
- Россиянин пожаловался на прибавку к пенсии бабушки в размере 1 рубля 10 копеек / 9 января