Deutschlandfunk рассказал о том, как живётся русскоговорящим «негражданам» в Латвии

230 тысяч русскоговорящих «неграждан», проживающих в Латвии, не имеют равных прав с остальным населением страны, пишет Deutschlandfunk. «Неграждан» не берут на целый ряд должностей, они не имеют права голосовать на выборах. Кроме того, согласно новой реформе образования, в латвийских двуязычных школах будут всё меньше преподавать на русском языке.



Reuters

Зураб Пцакхалашвили и его семья живут в Риге, пишет Deutschlandfunk: их родным языком является русский, и они сохранили русскую культуру. В их книжном шкафу стоят книги на русском языке, а Зураб, по его словам, каждый день смотрит российские новости.

Зураб относится к числу 230 тыс. «неграждан», проживающих в Латвии, пишет издание. Им выдаётся особый «паспорт неграждан»: от паспорта латвийского гражданина он отличается цветом, а также тем, что там отсутствует строка «гражданство».

Как пишет Deutschlandfunk, отец Зураба был грузином, а мать — русской, они переехали в Латвию ещё в советские времена: поэтому после получения Латвией независимости Зурабу следовало проходить тест на знание языка, отвечать на вопросы по латвийской истории и принести присягу верности латвийскому государству. 150 тыс. «неграждан» получили таким образом латвийское гражданство, однако Зураб из принципа отказался проходить эти процедуры.

«Я считаю, что со стороны государства было незаконно и преступно лишать гражданства треть населения Латвийской ССР. Латвия — моя родина, я здесь родился. Я считаю, что мне положены такие же права, как и всему остальному населению этой страны», — приводит Deutschlandfunk слова Пцакхалашвили.

Издание информирует, что «неграждане» в Латвии не имеют права работать полицейскими, прокурорами, таможенными сотрудниками, судьями. Кроме того, «неграждан» не берут на госслужбу, а ещё они не могут голосовать на выборах (в том числе региональных).

Ещё больше семья Зураба беспокоится по поводу новой реформы образования, пишет Deutschlandfunk. Согласно плану латвийского правительства, в двуязычных школах будут сокращать часы преподавания на русском языке. К осени 2020 года в старших классах должны будут говорить исключительно на латышском. Впрочем, издание отмечает, что многие учителя знают латышский недостаточно хорошо для преподавания.

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