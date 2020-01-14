И снова конфликт — обозреватель Guardian раскритиковал новый год президентства Трампа

Дональд Трамп постоянно совершает предосудительные действия, ведёт неправильную политику и делает неправдивые заявления, считает обозреватель The Guardian Майкл С. Фукс. Он признаёт, что невозможно проявлять должное негодование каждый раз, когда Трамп совершает ошибку, но призывает не относить такие его действия к разряду нормальных.



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В этом году наступает четвёртый год президентского срока Дональда Трампа, и обозреватель The Guardian Майкл С. Фукс отмечает, что сегодня как никогда важно напомнить, что ситуация складывается ненормальная. По его словам, Трамп очень многое сделал, что нельзя считать нормальным: от разделения детей мигрантов и их родителей и до его призывов расследовать деятельность тех, кто отзывается о нём самом в критической манере.

Однако если внешняя политика Трампа в 2017-м и 2018 году ещё вызывала шок, ведь он постоянно хвалебно высказывался о «диктаторах» вроде Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, то в 2019 году конгресс и американский народ наконец сказали «хватит», пишет автор статьи. Но шантаж Украины ради собственных целей стал не единственным нарушением Трампа в 2019 году, отмечает он.

Автор статьи напоминает, что в 2019 году был опубликован доклад Мюллера, а также, что в том же году американцы узнали: «попытки Трампа получить иностранную помощь ради собственных политических интересов» касались не только России, но и Украины и даже Китая. Кроме того, Трамп просил конгресс выделить деньги на его проект строительства стены на границе с Мексикой за счёт трат на военных.

В 2019 году администрация Трампа начала процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, и автор статьи отмечает, что если процесс не остановить, человечество этого «не простит». Наконец, в 2019 году после длительных переговоров Трамп поспешно разорвал возможное соглашение по Афганистану и бросил партнёров по Сирии — курдов.

Как отмечает обозреватель, Трамп весь год продолжал нападки на людей из-за их расы, этноса, религии, подрывая тем самым идею Америки как толерантной и доброжелательной страны. Он называл людей антисемитами из-за того, что они не поддерживают политику Израиля.

И это лишь часть действий Трампа, которые вызывают критику. По словам автора статьи, они подрывают демократические ценности США и наносят вред национальной безопасности. Сам же Трамп рассчитывает, что все эти действия сочтут нормальными просто из-за их обилия. При этом он говорит неправду: за три года он сделал более 15 тыс. ложных заявлений, пишет обозреватель.

2020 год Трамп начал с атаки на Иран. Как отмечает автор статьи, американцы уже не помнят, как это не воевать, ведь почти четверть из них родились в то время, когда США вели военные действия.

Вероятно, невозможно проявлять должное негодование каждый раз, когда Трамп совершает предосудительное действие, пишет обозреватель The Guardian Майкл С. Фукс. Но нельзя зачислять их в категорию нормальных, настаивает он.

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