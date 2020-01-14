Мнение: Как же так, Алеша?

Глава Счетной палаты 📸Кудрин объявил, что масштаб коррупции в стране измеряется триллионами (https://ria.ru/20200114/1563384801.html). И сказал, что его ведомству нужны дополнительные полномочия. Потому что сейчас Счетная палата может только направлять информацию о выявленных нарушениях в «правоохранительные органы».

Это непонятно.

Кудрин – близкий к Путину человек. Десятилетия работавший с ним вместе на разных постах. Участник строительства «вертикали власти». И такой вот у них с его руководителем совокупный результат – триллионная коррупция … Когда вроде бы многие годы борьба с коррупцией ведется. Даже губернаторов и министра за коррупцию судили. И все никак. Опять триллионы. Прямо гидра какая-то.

Каких полномочий хочет Кудрин, неясно. Он хочет сам возбуждать уголовные дела? Вести следствие? А что не так с «правоохранительными органами»? Почему Кудрин им не доверяет? Не приняли решений по его проверкам?

Счетная палата давно превратилась в бесформенного монстра. Хотя первоначальны смысл ее работы прозрачен – это подразделение парламента, единственная цель которого – помогать парламенту в работе над бюджетом. Чтобы правительство и, в частности, Минфин, не могли морочить голову депутатам. Чтобы рядом с депутатами против Минфина сидели профи из Счетной палаты, владеющие материалом не хуже чиновников. Вот и все. Никакой иной. самостоятельной роли, Счетная палата не имеет и не должна иметь. Это – инструмент парламента.

Кудрин просит полномочий … У системы, основанной на использовании власти в целях личного обогащения. У змеи, чтобы разрешила покусать ее хвост. Очередной цирк с клоунами.

Нельзя противостоять правящей коррупции, если нет разделения властей, свободной прессы, свободных выборов, политической конкуренции. Никакие полномочия того или иного органа власти не спасут. Это очевидно. Об этом говорит весь опыт существования путинского государства.

Изменение системы, а не «больше полномочий» – вот правильный путь.

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Источник: СерпомПо

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