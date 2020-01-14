На нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв

14.01.2020, 21:44, Новости дня

На нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) прогремел мощный взрыв, сообщила служба гражданской защиты женералитета.

«В настоящее время не известно, есть ли раненые», – приводит сообщение службы гражданской защиты РИА «Новости».

Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу и закрыть в домах окна.

По словам очевидцев, огонь виден за несколько километров. На место направлены несколько пожарных расчетов.

Напомним, в марте прошлого года при взрыве на химзаводе на востоке Китая погибли 44 человека, еще около 640 человек получили травмы разной степени тяжести.



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