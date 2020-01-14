Мнение: Письмо: «Мыслемешалка продолжает перемешивать дерьмо»

В этом письме видно, что бывает, когда вы вступаете в конфликт, не осознавая, что это конфликт и какова его причина, а думая, что вторая сторона в конфликте — на вашей стороне, не видя ее преимуществ, переоцениваете свой авторитет и поэтому не делаете правильных ходов, а сливаете свою территорию.

olegkazr

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Читаю Ваш блог недавно. Осознал множество своих ошибок и работаю над собой, но, увы, результатов пока мало.

С М познакомились во время учебы в институте на вечеринке у общего знакомого. Нам по 34 года. Вместе 11 лет, из них 8 в браке. Сын скоро идёт в школу. Живём сами в квартире моих родителей.

Мой доход всегда был низким. Около двух лет назад мне удалось продвинуться по работе и доход стал расти. Теперь зарабатываю в 3-6 раз больше супруги. Но с тех пор у меня мало выходных. Бывает, что их нет совсем.

Я раньше немного плюсовал, раздражался по пустякам, уделял мало времени и внимания семье и слишком много увлечениям и развлечениям. Был эгоцентриком. По хозяйству — убирал, чинил, продукты носил. Готовил меньше жены. М всегда была преданной и любящей. Я ей доверял, как себе, был в ней уверен на 146% во всех сферах. Ребенка в сад из сада по очереди. По врачам в основном я, иногда супруга.

(Я думаю, он никогда не плюсовал. Это он теперь готов обвинить себя во всем, чтобы надеть на супругу колпачок Бедняши, а свою корону не снимать)

Около года назад мой интерес и внимание к семье стали расти. Я старался проводить вместе больше времени, больше вкладываться. Полгода назад М предложила завести второго ребёнка. В этот период я работал без выходных и планировал сменить работу.

Было очень вероятно, что доход от новой работы будет низким в течении 12-18 месяцев. Я попросил отложить этот вопрос на какое-то время. Спустя некоторое время заметил, что М отдалилась. Стала много болтать с давней подружкой по телефону, по вечерам с кем-то переписываться (тогда я думал, что с ней же). Стала заниматься своим внешним видом значительно тщательнее.

(Он думает, что она отдалилась из-за его просьбы подождать со вторым ребенком год. На самом деле, сам вопрос про второго ребенка у нее появился, потому что стало скучно и мало мотивации оставаться в браке)

Так продолжалось пару месяцев. Я не придумал ничего лучше, чем украдкой почитать её переписки. Там обнаружил страдания и жалобы подруге на моё плохое поведение (раздражительность) и вывод, что она достойна лучшего.

Из диалогов стало ясно, что с «ним» были какие-то отношения, но к развитию отношений «он» (имя не упоминалось) не готов, а М питает надежды и сокрушается о своей несчастной судьбе.

(Когда женщине надо оправдать свою связь с любовником, она всегда старается обвинить мужа. И испуганные мужья с удовольствием берут ответственность на себя. На жену — колпачок замученной жертвы, а на себя — корону Спасателя. И принимаются спасать брак)

Той ночью я не мог уснуть. Покатался по городу, посидел у реки. Когда вернулся в кровать, М проснулась и поинтересовалась, в чем дело. Сообщил ей, что всё узнал.

М говорила, что не собиралась и не собирается уходить. Далее я выяснял минут 10 — есть ли отношения у них. М уверяла, что у нее нет к нему никаких чувств. Отношений нет и быть не может.

(Смотрите, сама постановка ею вопроса: она утешает его, что не уйдет. Мысли, что он выгонит ее, у нее даже не появляется. Представляете, насколько он уже слил свою территорию? Она не боится его потерять, она даже не боится его агрессии, она вообще ничего не боится. Он — слабый в ее глазах. Но при этом он сейчас будет жалеть ее и спасать брак)

Я: Почему прекратились отношения?

М: Из-за обстоятельств;

Я: Был секс?

М: Да

Я замолчал, отвёл взгляд.

М: Не можешь на меня смотреть?

Я: Нужно поспать перед работой. Уже 4 часа;

М: Прости меня, пожалуйста;

Отвернулся, уснул.

(Вот такой уровень наглости жены — это показатель того, что она довольно сильно влюблена в любовника. Ну и посмотрите его реакцию. Он принимает это мирно и спокойно. И то, что был секс, и то что она была бы рада продолжать отношения, все принимает участливо. Даже как будто извиняется, что он отвернулся и оправдывается, что нужно поспать, а так бы любовался конечно на нее)

Мой мир рухнул. Не укладывалось в голове, что это произошло, что она могла так поступить.

(Не мир рухнул, а понятно что. Да и не рухнула, а просто очень сильно зашаталась)

В течении дня не созванивались и не списывались. Вечером дома получил порцию упрёков: я поступил очень низко, когда взял её телефон — так нельзя делать. И вообще, мол, я тоже виноват. «Я была как загнанная лошадь, света белого не видела. Дом-садик-работа, работа-садик-дом». Да, из-за моей работы без выходных нагрузка в быту на супругу возросла — для обоих был тяжелый период. С какими-то из претензий согласился, сказал исправлюсь.

(Вы должны избегать Ищейки, потому что она съест вас до того, как вы найдете повод для пики. Он видел, что она переписывается постоянно, темнит и скрывает что-то. Имел право попросить рассказать ему, что происходит. Она рассказала бы сама. Но если уж так вышло, что вы прочитали переписку, а там — измена, никогда не вздумайте извиняться за то, что прочитали. И вообще ни за что не извиняйтесь. Он решил пойти на компромисс и взять на себя вину. Но понимаете, почему это не компромисс? Она изменила ему не из-за его плохого поведения, а потому что ей понравился другой мужик. Поэтому его слив не только не устранял конфликт, но и сделал его положение намного хуже. Она почувствовала, что преимущество на ее стороне)

Какое то время устраивал допросы. Спустя неделю напился и при встрече сказал, что простил.

(Ваши допросы, мужики, это по сути — тот же куколд. Зачем вам знать, как они общались, сколько раз потрахались, где встречались и брала ли ваша жена в рот? Для чего вы всю эту дрянь хотите собрать? Что вы с ней делать будете? Убивать соперника пойдете и мстить за поруганную честь? Принять решение о разводе можно и без этих подробностей. Ну а этот напился и милостиво простил, он же Спасатель, а она жертва. Понимаете, насколько вредит корона? Корона мешает увидеть унижение, и вы унижаетесь больше и больше)

Но после продолжал упрекать и выяснять подробности. М ничего не рассказывала — ни кто он, ни где они виделись. Десятки раз повторяла что любит меня, что всё в прошлом, просила успокоиться, просила простить. Говорила, что их связь была случайной. Вот это «случайно» бесит неимоверно.

(Конечно бесит. Потому что выходит, что это ерунда какая-то, ну перепихнулась невзначай, мимоходом, десяток раз, подумаешь)

Повторил лаз в телефон М, обнаружил там переписку между ней и её сотрудником Н.

В ней не было и намёка на близость или отношения, но переписывались они регулярно.

Началась новая волна моих прошлых претензий и плюс добавилось требование прекратить общение. М сказала, что в этой переписке ничего плохого нет и что они уже не общаются. Я сказал, что я против переписки и вывалил решето о морали и недопустимости такого поведения.

(Решетом он называет свои попытки отстоять свое законное право. Похоже, ему немного стыдно за то, что он настаивал)

Потребовал показать телефон. Она его разблокировала, что-то потыцкала там и протянула мне. Я ответил: «удалила? Теперь можешь не показывать», ушел играть с сыном.

К этому моменту уже 2 месяца, как М просилась в поездку на море со своей подругой. У подруги тоже есть ребёнок, 2 недели назад она развелась.

Раньше я говорил, что мне не нравится эта идея.

(Подружки разведенные — это отдельная тема. Две курицы всегда поддерживают короны друг друга и поощряют шаги к разводу. Хотя подружку скорее всего муж бросил)

А за день до отъезда в обед сказал: «Я против вашей поездки. Если поедешь — моё отношение к тебе изменится, потом не обижайся».

Ушел по делам, когда вернулся — чемодан собран.

(Вот смотрите. Он с одной стороны боязлив и не мог поставить ультиматум раньше, с другой стороны у него — корона, что жена дорожит его отношением и не захочет его огорчать. Он не понимает, что ей плевать на него. Вот такое наглое и спокойное признание в сексе с другим и ее утешительные речи, что она не собирается его бросать — это большой плюс. Как он должен был среагировать на измену, чтобы поднять СЗ? Опишете? А он срегировал так, что его СЗ продолжает падать. И понимаете почему? Потому что он решил, что Бедняше не хватало его внимания и любви, и вот он сейчас даст и все станет хорошо. Ну и пытается дать после ее измены ей любовь, иногда не выдерживает и снова обвиняет, потом опять подстраивается снизу. То сливается, то косячит, как обычно. Его СЗ больше падает)

Перешел на агрессивный тон, хотел высыпать содержимое на пол.

Я: Я не ясно выразился? Ты никуда не едешь.

М: Там вещи Оли (подружка). Не трогай.

Я (выкидывая чемодан в подьезд): Вот прийдёт и заберёт их.

М (забрала чемодан): я не думала, что ты категорически против. Я так не могу, у нас всё запланировано.

Я: Как тебе еще донести, что эта поездка не допустима? Дать по роже?

М испугалась, её стало трясти. Позвонила подружке и сообщила, что я агрессивен.

(Ну вот — типичная ситуация, как начинается мордобой. Мужчина думает, что его авторитет мощный и он может приказывать. И когда женщина его шлет лесом, у него падает корона, его бомбит и он кидается на нее с кулаками. Этот не кинулся, к счастью. Иначе бы сейчас жена сидела на пуховых перинах и ела рахат-лукум, а он стоял бы на коленях и подносил ей дары, чтобы загладить вину)

Я физически на неё не воздействовал ни здесь ни когда либо раньше. Замолчал, она стала уговаривать отпустить, аргументируя необходимостью отвлечься.

Говорила, что ей очень плохо из-за наших конфликтов. Я сказал, что против и ушел спать, а наутро М уехала.

Стал читать её мессенджеры на ПК. Увидел, что М с подругой после приезда на место сразу стали активно писать Н, слать фото и видео.

Проскочили пару пошлых шуток. Спустя два-три дня он приехал к своим друзьям, отдыхавшим по соседству.

После того, как они вернулись я потребовал обьяснений. М сказала, что я понавыдумывал и переписка была шуточной, оказались в одном месте и в одно время они случайно. Под воздействием щипцов согласилась, что натворила ошибок и такая переписка — перебор.

(Он добивается ее словесных согласий, тратит на это много сил. А на самом деле вытягивает корм для своей короны, теряя СЗ)

Подтвердила мою догадку о том, что именно с Н у них 3 месяца назад был секс.

(Ей настолько нравится этот мужик, что ей приятно говорить про секс с ним. Все равно с кем, даже и с мужем)

Отношения испортились еще сильнее. Мы стали часто ссориться, у обоих появились серьезные проблемы со здоровьем.

(Да, потому что конфликт обрастает как снежный ком и никакого разрешения не предвидится, один стресс)

Я сфокусировался на работе и ребенке, пошел в спортзал. Добился выходных на работе. С сыном стал проводить не менее 40% его свободного времени (занятия, развлечения, быт, треннировки). По хозяйству бОльшую часть взял на себя. С женой почти не общался,

переместился жить в другую комнату.

(Он поступает так, как надо вести себя в дефолте. Но после измены ее это получилось положительным подкреплением. По сути он дал ей все, чего ей так не хватало. Лишил ее только общения и секса, которые ей были не нужны. И она мечтает, чтобы так все и оставалось теперь. Она влюблена в другого. Как ему нужно было поступить, понимаете? Он мог бы делать все то, что делает: ребенок, хозяйство, но здесь нет главного, что он должен был сделать, без чего красивое поведение превращается в слив. Понимаете, о чем речь?)

Через какое-то время подал заявление на развод. Предложил ей подбирать себе новое место жительства. Сказал, что буду платить

алиментами четверть своих доходов либо могу оставить ребенка у себя и отдавать 20% дохода ей какое то время — этих денег хватило бы на удовлетворение её основных потребностей. Ответила, что это ей не подходит. Что я не могу «разлучать их с сыном». Мне хотелось поскорее разъехаться потому, что меня тянуло на сближение, не мог отлипнуть. Но никак этого не проявлял.

(Ну вот здесь он наконец стал вести себя правильно. Поздновато, но лучше поздно, чем никогда)

М против развода не отрицала. Стала просить «помочь с жильём» — обеспечить сына квартирой сейчас, а она откажется от алиментов. Заявила, что у нее не хватит денег арендовать квартиру. Предложила разменять квартиру моих родителей или пожить вместе, пока не соберём на новую, а больше ей негде жить. Подумав пару дней, отказался от предложенных вариантов.

У М ухудшилось самочувствие на длительный период. Однажды, когда мы с сыном пришли домой, обнаружили её на полу без сознания. Рядом валялись кружка и корвалол. Сразу проверил дыхание — в норме. Окликнул, встряхнул — вернулась в сознание. Немного погодя помог подняться и дойти до кровати. От скорой отказалась.

(Она переживает не из-за мужа и не из-за ребенка, а из-за любовника. Понятно почему?)

После этого были две недели тишины — ничего не происходило. Я забрал заявление и предложил М всё исправить. Сказал, что мы должны ребенку счастливую семью и я не хочу, чтобы у него был отчим. М сразу согласилась, потребовала больше не вспоминать об этой истории. Сказала, что они с Н давно выяснили отношения, а вернее их отсутствие и что всё произошедшее было ошибкой. «К Н чувств не было, уходить не хотела, люблю тебя, хочу быть вместе. Это было просто дружеское общение. Это всё в прошлом». Якобы давно сказала Н, что они больше не будут переписываться.

Я прекратил допросы, произошедшие события в общении не вспоминаем. Устраиваюсь на новую работу с хорошей перспективой и небольшим повышением.

(К сожалению, она согласилась помириться с мужем, только потому что любовник ей отказал. Муж первый пошел на примирение, поэтому она ему поставила условие: никаких разговоров о ее косяке, он должен жить так, как ни в чем не бывало, тогда она согласна остаться с ним. Пока другого варианта у нее нет. Хотя она в активном поиске)

Так прошел месяц и М сообщила, что они с подружкой и детьми поедут в отпуск. Запланировали еще когда я с ней почти не разговаривал.

Позавчера они уехали.

(И мужиков уже пригласили. Или надеются там найти. Одна разведенка, другая почти)

Скучаю по ней прежней, хочу быть вместе, но мыслемешалка продолжает перемешивать дерьмо. Не могу простить, что М меня «задвинула», её влюблённость. Если бы у неё была возможность — давно ушла бы, но вынуждена за меня держаться.

(Вроде он понимает, что ее держит материальная зависимость и страх перед уходом в никуда)

Эволюция, комментаторы, эта история — мой слив, отсутствие самоуважения? Можно ли в такой ситуации построить счастливую семью?

(Демократы мои, не обращайтесь отдельно ко мне и к комментаторам так, будто у них может оказаться альтернативное моему мнение в моем блоге. Это на вашей личной территории — всегда демократия. Из-за этого вы то сливаетесь, то пытаетесь прихватить чужое, нет представления о личных границах, все общее. Я надеюсь, комментаторы вместо меня сейчас напишут, как нужно было поступать на месте этого автора сразу, и жена бы была сейчас заново влюблена в него. Я поправлю, если что. А потом расскажите, что ему делать сейчас, когда он уже сдал свою территорию. Сейчас тоже можно кое-что сделать)

Источник: Эволюция

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Последнее: В этом письме видно, что бывает, когда вы вступаете в конфликт, не осознавая, что это конфликт и какова его причина, а думая, что вторая сторона в конфликте — на вашей стороне, не видя ее преимуществ, переоцениваете свой авторитет и поэтому не делаете правильных ходов, а сливаете свою территорию. olegkazr Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Читаю Ваш блог […]