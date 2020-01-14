Мнение: Когда мама не хотела тебя рожать

История с бедным ребенком, от которого уже который год пытаются избавиться родители, все еще не сходит со строк новостей. Началось все с того, что в клинику обратилась семья, чтобы вылечить своего ребенка, который родился недоношенным. Но вот прошло пять лет, а родители специально держат ребенка в клинике, и не желают его домой. После некоторого времени лечащие врачи выписали ребенка – а родители вновь отказались забирать ее. В итоге, выяснилось, что ребенок ничем не болеет и абсолютно здоров, мама же просто отказывается возвращать девочку в семью. Держат ее в клинике родители все пять лет: она почти не общалась с родными, не часто выходит на улицу.

Проблема по словам врача-акушера Марка Курцера, у них «нет правового механизма, по которому мы можем насильственно выставить несовершеннолетнего пациента на улицу».

В больницу приезжала комиссия из органов опеки и детства, чтобы перетереть с матерью, почему ту отнекивается от ребенка. Чем закончился разговор – неизвестно. Но сегодня проходило первое заседание суда по этому вопросу.

Судя по комментариям после суда мамаши, опека хочет вести дело за закрытыми дверями, родители же топят за открытый процесс – мол, скрывать нечего. Но несмотря на то, что родители готовы открыто обсуждать вопрос – насколько они ужасные родители, ребенка забирать из клиники они все также не собираются.

Либо это родители немного сошли с ума с гиперопекой, либо они пытаются просто на просто как можно дольше не общаться с ребенком, возможно, и то, что они надеются найти у ребенка реальное заболевание, чтобы потом упечь его в очередную клинику навсегда.

В таком случае, и не знаешь, может, реально надо забрать малышку от родителей, ведь не знаешь. Что лучше быть ненужной в собственном доме или в общественном приюте?

Источник: Достало

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Последнее: История с бедным ребенком, от которого уже который год пытаются избавиться родители, все еще не сходит со строк новостей. Началось все с того, что в клинику обратилась семья, чтобы вылечить своего ребенка, который родился недоношенным. Но вот прошло пять лет, а родители специально держат ребенка в клинике, и не желают его домой. После некоторого времени […]