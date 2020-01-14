Журналист Руденко: Что будет, если отменят «зеленый тариф»? Цена на электроэнергию для Коломойского снизится. Но начнутся суды

В результате войны против «зеленой» энергетики, которую в Украине ведут «отдельные олигархи и связанные с ними народные депутаты», страна рискует нарваться не только на многомиллионные штрафы, но и попасть в новую энергетическую зависимость от России, написал на своей странице в Facebook 14 января журналист Сергей Руденко.

«В свое время, следуя общеевропейскому тренду, было принято решение развивать «зеленую» энергетику. Согласно стратегии, доля «зеленых» киловатт в 2035 году должна достичь 25% в общем энергобалансе. Сегодня до этих показателей нам еще далеко, но уже существует устойчивая тенденция – инвесторы со всего мира начали вкладывать в развитие «зеленой» энергетики Украины. Безусловно, важную роль в этом процессе играет стимулирующий «зеленый» тариф, уплату которого гарантировало государство. Инвесторам выгодно вкладывать деньги в украинскую энергетику: развивать инфраструктуру, обновлять энергосети, создавать новые рабочие места. Сегодня же олигарх Игорь Коломойский через суды всячески пытается отменить стимулирующий тариф для «зеленых» киловатт», – заявил Руденко.

Он добавил, что такие действия председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус объясняет тем, что из-за «зеленых» тарифов возрастает цена электроэнергии, а следовательно его отмена уменьшит размер платежек.

«Однако он не уточняет, что для украинцев цена на электроэнергию фиксирована и не зависит от «зеленого» тарифа, а вот для заводов Коломойского, потребляющих ну очень много, это будут дополнительные скидки. Для понимания: рынок электроэнергии в Украине составляет примерно 500 млрд грн, расходы на «зеленую» энергетику – 40 млрд грн, то есть 8% от рынка. Что будет, если будет отменен «зеленый тариф»? Цена на электрическую энергию для Коломойского снизится. Но начнутся суды – ведь инвесторы вкладывали деньги в Украину под определенные условия, и эти условия в одностороннем порядке вдруг отменяют. И тогда уже Украине придется возмещать миллиардные убытки», – убежден журналист.

Руденко отметил, что все объекты традиционной энергетики в стране строились еще в советское время и сроки их эксплуатации истекают.

«Денег на комплексную модернизацию надо больше, чем на развитие «зеленой» энергетики. Если не создавать альтернативы, очень скоро мы будем вынуждены покупать не только газ, но и электроэнергию. У кого – в России, по той цене, которую она установит. Поэтому платить меньше украинцы за свет не станут, инвестклимат в стране будет уничтожен, а у Москвы появится новые рычаги влияния на Киев. Возвращаясь к «зеленой» энергетике, возможно государство в свое время допустило некоторые ошибки даже по размеру тарифа, но это не повод брать и все отменять. Есть общепринятые процедуры, европейская практика, как можно в диалоге с инвесторами пересмотреть тарифы и условия, по которым будет развиваться отрасль в дальнейшем. Кстати, определенные законодательные инициативы для цивилизованного решения проблемы уже зарегистрированы в парламенте», – подчеркнул он.

Ситуация вокруг «зеленой» энергетики показывает западным инвесторам, забоится ли новая власть в Украине об интересах государства или «выполняет прихоти олигарха Коломойского», считает автор.

«Фактически это выбор – мы идем в цивилизованный мир, где все происходит по правилам, или остаемся в серой зоне российского влияния», – заявил Руденко.

Через війну проти "зеленої" енергетики, яку в Україні ведуть окремі олігархи та пов’язані з ними народні депутати, наша… Posted by Сергій Руденко on Teisipäev, 14. jaanuar 2020

Законопроект №2543 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от «Голоса», члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, этот законопроект – компромиссный, он позволит развивать «зеленую» энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа поддерживает большинство участников рынка, отметила народный депутат Украины от «Слуги народа» Людмила Буймистер.

13 декабря голосование по этому законопроекту было провалено в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от «Слуги народа» Андреем Герусом.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе «зеленых» тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В результате войны против «зеленой» энергетики, которую в Украине ведут «отдельные олигархи и связанные с ними народные депутаты», страна рискует нарваться не только на многомиллионные штрафы, но и попасть в новую энергетическую зависимость от России, написал на своей странице в Facebook 14 января журналист Сергей Руденко. «В свое время, следуя общеевропейскому тренду, было принято решение развивать «зеленую» энергетику. […]