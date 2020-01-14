Дилеры Lamborghini в России открыли приём заказов на суперкар Huracan Evo RWD

14.01.2020, 21:31, Разное

Дилеры итальянского автопроизводителя Lamborghini в РФ открыли приём заказов на суперкар Huracan Evo RWD. Стоимость обновлённой модели в базовой комплектации стартует почти от 14,5 млн рублей.
За «круглую» сумму новый владелец Lamborghini Huracan Evo RWD приобретает авто с мощным бензиновым агрегатом, рабочим объёмом 5,2 литра, генерирующим 610 «лошадей». Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а до первой «сотни» суперкару требуется всего 3,3 сек. При этом модель максимально способна развивать скорость до 325 км/час. Для изготовления кузова разработчики использовали углеволокно и карбон, что позволило достичь веса авто, равного 1,38 т.

При заказе Lamborghini Huracan Evo RWD доступен в жёлтом цвете, а в салоне использовались схожие оттенки материалов.
Суперкар оснащается дисками с шинами Pirelli P Zero размером 19 дюймов, а в качестве опций их возможно заменить на 20-дюймовые. На панели в суперкаре есть сенсорный экран для управления системами климат-контроля, мультимедиа и другими.



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