Россиянин хочет продать за 140 млн рублей свой детский рисунок

14.01.2020, 21:30, Разное

Россиянин намерен выручить за свой детский рисунок не менее 140 миллионов рублей. Соответствующий лот накануне был опубликован в сервисе «Авито».
По сведениям издания «ПолитЭксперт», автор даже высказался по поводу данного произведения. Он считает, что цена этой карты слишком занижена, но он ничего не сможет с этим сделать, ведь ему очень нужны деньги.

Данная картина под названием «Красноармеец на лошади» была нарисована мужчиной в 6 лет, а идея продажи появилась после уборки в загородном доме. Что касается снижения стоимости, то этого точно не произойдет даже в случае появления потенциальных покупателей. Примечательно, что заинтересовавшийся любитель посоветовал ему немного уступить в цене, но получил категорический отказ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В результате войны против «зеленой» энергетики, которую в Украине ведут «отдельные олигархи и связанные с ними народные депутаты», страна рискует нарваться не только на многомиллионные штрафы, но и попасть в новую энергетическую зависимость от России, написал на своей странице в Facebook 14 января журналист Сергей Руденко.  «В свое время, следуя общеевропейскому тренду, было принято решение развивать «зеленую» энергетику. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика