Россиянин хочет продать за 140 млн рублей свой детский рисунок

Россиянин намерен выручить за свой детский рисунок не менее 140 миллионов рублей. Соответствующий лот накануне был опубликован в сервисе «Авито».

По сведениям издания «ПолитЭксперт», автор даже высказался по поводу данного произведения. Он считает, что цена этой карты слишком занижена, но он ничего не сможет с этим сделать, ведь ему очень нужны деньги.

Данная картина под названием «Красноармеец на лошади» была нарисована мужчиной в 6 лет, а идея продажи появилась после уборки в загородном доме. Что касается снижения стоимости, то этого точно не произойдет даже в случае появления потенциальных покупателей. Примечательно, что заинтересовавшийся любитель посоветовал ему немного уступить в цене, но получил категорический отказ.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В результате войны против «зеленой» энергетики, которую в Украине ведут «отдельные олигархи и связанные с ними народные депутаты», страна рискует нарваться не только на многомиллионные штрафы, но и попасть в новую энергетическую зависимость от России, написал на своей странице в Facebook 14 января журналист Сергей Руденко. «В свое время, следуя общеевропейскому тренду, было принято решение развивать «зеленую» энергетику. […]