Россиянин хочет продать за 140 млн рублей свой детский рисунок

Россиянин намерен выручить за свой детский рисунок не менее 140 миллионов рублей. Соответствующий лот накануне был опубликован в сервисе «Авито».
По сведениям издания «ПолитЭксперт», автор даже высказался по поводу данного произведения. Он считает, что цена этой карты слишком занижена, но он ничего не сможет с этим сделать, ведь ему очень нужны деньги.
Данная картина под названием «Красноармеец на лошади» была нарисована мужчиной в 6 лет, а идея продажи появилась после уборки в загородном доме. Что касается снижения стоимости, то этого точно не произойдет даже в случае появления потенциальных покупателей. Примечательно, что заинтересовавшийся любитель посоветовал ему немного уступить в цене, но получил категорический отказ.
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