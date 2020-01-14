Украина намерена перестроить ГТС для транзита меньшего объема газа – Макогон

Украина планирует перестроить газотранспортную систему под транзит объема газа, который примерно в два раза ниже объемов 2019 года. Об этом глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина», опубликованном 14 января.

«Сейчас у нас уже есть понимание, что скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд [м³ в год], и под эти мощности мы будем перестраивать систему. Это значит, что мы будем вкладывать в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные будем постепенно выводить из эксплуатации. Сейчас мы готовим технико-экономическое обоснование для оптимизации системы», – сказал он.

По словам Макогона, для такой оптимизации необходимо разрешение Кабинета Министров.

«Сами трубы выкапывать никто не будет, потому что это экономически нецелесообразно. Затраты на их извлечение, рекультивацию земли и т.д. не покрывают стоимость металла. В этих трубах будет снижено давление, соответственно, будут предъявляться меньшие требования по регламентным работам, реже нужно проводить диагностику», – добавил глава ОГТСУ.

Он считает, что транзит российского газа через украинскую ГТС в объеме 40 млрд м³ и больше сохранится после 2024 года.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

13 декабря 2019 года в «Нафтогазі» сообщили, что цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в январе 2020 года будет составлять 5500 грн за 1 тыс. м³ без НДС и расходов на транспортировку, что на 12% меньше, чем год назад.

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев рассказывал, что в 2019 году объем транзита российского газа через Украину составил порядка 90 млрд м³.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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