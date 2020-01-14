США в 2020 году выделят Украине более $1 млрд – Ельченко

США в 2020 году выделят Украине более $1 млрд. Об этом 14 января на брифинге сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США – это уже экономическая помощь. Всего у нас выходит, что в этом году общая помощь со стороны США – 698 млн долларов, и чисто военная помощь – 365 млн долларов», — сказал Ельченко.

По его словам, $250 млн уже выделено. Еще $50 млн выделят в случае выполнения определенных условий и использования первой части суммы и еще $50 – остатки с предыдущих лет, которые не были реализованы.

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

В конце августа президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона, сообщало издание Politico.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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