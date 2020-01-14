США в 2020 году выделят Украине более $1 млрд – Ельченко

США в 2020 году выделят Украине более $1 млрд. Об этом 14 января на брифинге сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США – это уже экономическая помощь. Всего у нас выходит, что в этом году общая помощь со стороны США – 698 млн долларов, и чисто военная помощь – 365 млн долларов», — сказал Ельченко.
По его словам, $250 млн уже выделено. Еще $50 млн выделят в случае выполнения определенных условий и использования первой части суммы и еще $50 – остатки с предыдущих лет, которые не были реализованы.
19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн.
Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.
В конце августа президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона, сообщало издание Politico.
В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украина планирует перестроить газотранспортную систему под транзит объема газа, который примерно в два раза ниже объемов 2019 года. Об этом глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина», опубликованном 14 января. «Сейчас у нас уже есть понимание, что скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд [м³ в год], и под эти […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Активисту Марку Гальперину заменили условный срок в два года на реальный / 4 декабря
- Фейк «Вестей недели»: демократы, отстающие в предвыборной гонке, затеяли бессмысленный процесс импичмента Трампа / 2 декабря
- Рябцев: В подписании нового транзитного договора не заинтересован ни «Нафтогаз», ни «Газпром» / 10 декабря
- Полиция изъяла из игорных заведений оборудование на сумму 50 млн грн / 20 декабря
- Зеленский обсудил с Меркель подготовку к нормандскому саммиту / 28 ноября
- Автоновости: Новый Kia Sorento: первое фото без камуфляжа / 28 ноября
- Стрелок, который убил трех человек на базе ВМС США, был саудовским летчиком / 7 декабря
- Проект российской сверхтяжелой ракеты решили доработать / 28 ноября