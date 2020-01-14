Vivo разработала смартфон с необычной многомодульной камерой

14.01.2020, 21:30, Разное

У инсайдеров появилась патентная документация китайского бренда Vivo на смартфон, оснащенный многокомпонентной основной камерой. Данный аппарат обзаведется классическим моноблочным корпусом, а также экраном с малым отверстием в правом верхнем углу: возможно, это расположение одинарной фронтальной камеры.
Что касается тыльной камеры, то она имеет сразу 5 оптических элементов, разделенных на 2 самостоятельных блока: первый состоит из трёх модулей, а чуть ниже располагаются оставшиеся два, установленные вертикально. По-видимому, в устройстве отсутствует видимый дактилоскопический сканер, поэтому его, скорее всего, интегрируют непосредственно в область дисплея.

Вполне возможно, что китайская компания впервые покажет данный девайс уже в рамках выставки MWC 2020, которая начнется через 1,5 месяца в Испании. Представители компании о планах по выпуску такого устройства пока ничего не заявляли.



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