Россия заявляет о прогрессе на переговорах по Ливии, несмотря на отсутствие соглашения

Россия заявляет о прогрессе по итогам непрямых мирных переговоров, нацеленных на прекращение конфликта в Ливии, хотя соглашение о бессрочном перемирии так и не было подписано.
«Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут», – заявил в понедельник российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, назвав «серьезными» восьмичасовые параллельные переговоры, проходившие при посредничестве самого Лаврова, турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Глава базирующегося в Триполи международно признанного Правительства национального согласия Файез Саррадж согласился подписать меморандум о прекращении наступательных военных действий и создании комиссии для установления линии раздела между воюющими сторонами.
Однако командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, в последнее время достигший заметных успехов в наступлении на Триполи, попросил выделить дополнительное время на рассмотрение предложения и во вторник уехал из Москвы, так и не подписав соглашение.
Позднее Хафтар заявил ближневосточным СМИ, что российско-турецкий план «оставлял без внимания многие из требований ЛНА, в том числе об установлении крайнего срока роспуска правительственных сил и формирования правительства национального единства».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает, что Хафтар просто нарушил свое обещание подписать соглашение во время переговоров в Москве.
Лавров подчеркивает, что Москва продолжит работать над урегулированием ливийского конфликта, пока не будет достигнут результат.
И Эрдоган, и российский президент Владимир Путин призывают положить конец конфликту, хотя и поддерживают противоположные стороны.
Хотя переговоры и не привели к заключению соглашения, они подчеркивают усиление влияния Москвы в ближневосточном регионе.
В это воскресенье должны состояться новые мирные переговоры по Ливии в Берлине, где Путин и Эрдоган, как ожидается, присоединятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
В ходе недавнего визита в Москву Меркель приветствовала усилия России и Турции, выразив надежду, что конференция в Берлине положит начало «мирному и суверенному государству».
Как сообщается в заявлении пресс-службы Кремля, Путин проинформировал Меркель о результатах московских переговоров в ходе телефонной беседы во вторник.
Однако Чавушоглу высказал предположение, что отказ ЛНА пойти на компромисс ставит мероприятие под вопрос.
«Конференция по Ливии в Берлине не имеет смысла, если Халифа Хафтар не изменит свою позицию», – заявил он.
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