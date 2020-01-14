Россия заявляет о прогрессе на переговорах по Ливии, несмотря на отсутствие соглашения

Россия заявляет о прогрессе по итогам непрямых мирных переговоров, нацеленных на прекращение конфликта в Ливии, хотя соглашение о бессрочном перемирии так и не было подписано.

«Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут», – заявил в понедельник российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, назвав «серьезными» восьмичасовые параллельные переговоры, проходившие при посредничестве самого Лаврова, турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава базирующегося в Триполи международно признанного Правительства национального согласия Файез Саррадж согласился подписать меморандум о прекращении наступательных военных действий и создании комиссии для установления линии раздела между воюющими сторонами.

Однако командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, в последнее время достигший заметных успехов в наступлении на Триполи, попросил выделить дополнительное время на рассмотрение предложения и во вторник уехал из Москвы, так и не подписав соглашение.

Позднее Хафтар заявил ближневосточным СМИ, что российско-турецкий план «оставлял без внимания многие из требований ЛНА, в том числе об установлении крайнего срока роспуска правительственных сил и формирования правительства национального единства».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает, что Хафтар просто нарушил свое обещание подписать соглашение во время переговоров в Москве.

Лавров подчеркивает, что Москва продолжит работать над урегулированием ливийского конфликта, пока не будет достигнут результат.

И Эрдоган, и российский президент Владимир Путин призывают положить конец конфликту, хотя и поддерживают противоположные стороны.

Хотя переговоры и не привели к заключению соглашения, они подчеркивают усиление влияния Москвы в ближневосточном регионе.

В это воскресенье должны состояться новые мирные переговоры по Ливии в Берлине, где Путин и Эрдоган, как ожидается, присоединятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

В ходе недавнего визита в Москву Меркель приветствовала усилия России и Турции, выразив надежду, что конференция в Берлине положит начало «мирному и суверенному государству».

Как сообщается в заявлении пресс-службы Кремля, Путин проинформировал Меркель о результатах московских переговоров в ходе телефонной беседы во вторник.

Однако Чавушоглу высказал предположение, что отказ ЛНА пойти на компромисс ставит мероприятие под вопрос.

«Конференция по Ливии в Берлине не имеет смысла, если Халифа Хафтар не изменит свою позицию», – заявил он.

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