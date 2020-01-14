РЖД планирует увеличить админштрафы для курящих и пьющих в поездах в два раза

14.01.2020, 21:21, Разное

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) планирует в два раза увеличить административные штрафы для лиц, которые курят и пьют в поездах. Новшество также охватит своим действием железнодорожные вокзалы и платформы пригородных электричек.
Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора названной отечественной структуры, высказал своё мнение в СМИ. В самое ближайшее время необходимо создать высокоэффективные условия безопасности для всех пассажиров. В настоящее время штраф за курение на территории вокзалов и в поездах ближнего и дальнего следования составляет 500 рублей. За распитие алкогольных напитков предусматривается наказание на уровне 1,5 тыс. рублей.

В том случае, отметил Пегов, если предложение РЖД утвердят, административные санкции составят 1 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно. Подобные меры, считают эксперты, призваны повлиять на увеличение количества российских граждан, ведущих здоровый образ жизни, информирует медиа-издание Inforeactor.ru.



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Последнее: Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) планирует в два раза увеличить административные штрафы для лиц, которые курят и пьют в поездах. Новшество также охватит своим действием железнодорожные вокзалы и платформы пригородных электричек. Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора названной отечественной структуры, высказал своё мнение в СМИ. В самое ближайшее время необходимо создать высокоэффективные условия безопасности для всех […]

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