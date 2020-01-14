Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула на новые отношения

14.01.2020, 21:21, Разное

В интервью российским СМИ известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула на появление нового возлюбленного. Впрочем, рассказывать, о ком именно идёт речь, она не захотела.
По словам артистки, в её жизни всегда происходило много хороших событий, но сейчас она счастлива, так как ей всегда везло с людьми. Более того, пианистка не стремится жить ради шоу, и если приходит на какую-либо программу, то может обсуждать любые темы. Что касается отношений с музыкантом Прохором Шаляпиным, то она не считает их особенными: паре удалось осуществить часть затей, другую часть – нет.

Примечательно, что накануне пианистка опубликовала в Instagram архивное фото с экс-супругом Арменом Джигарханяном. Дело в том, что Цымбалюк-Романовская попросту анонсировала проведение выставки своей подруги в Италии, которая также запечатлена на фотографии. В заключении артистка отметила, что с артистом сейчас не общается, так как он старается воздерживаться от общения с кем-либо.



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