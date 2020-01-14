Яна Рудковская раскритиковала Илью Авербуза за недооценку труда его артистов

Илья Авербух подвергся критике Рудковской за недооценку труда артистов, участвующих в его ледовых шоу. О скупости хореографа продюсер пояснила в своем телеграмм-канале.

Рудковская считает, что звезды мирового уровня заслуживают гораздо большего. Евгения Медведева — серебряный призер Олимпиады в Корее, участвуя в представлении Авербуха, за каждый спектакль получала 150 тысяч рублей. В то же время Алина Загитова, но в программе Татьяны Навки получала в 4 раза больше. Кстати, фигуристка также является олимпийской чемпионкой 2018 года. Разница ощутимая, считает Рудковская.

Она не может себе представить, как «хрупкая девочка» выдерживала по три спектакля в день. Нагрузка, которая по силам не каждому мужчине-спортсмену, отмечает супруга Евгения Плющенко, конкурента Ильи Авербуха.

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