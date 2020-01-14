Михаил и Николай Ефремовы выяснили отношения на сцене

Все началось с того, что однажды к крупному театральному продюсеру, из недавних работ которого – «Текст» Максима Диденко в театре Ермоловой и «Борис» Дмитрия Крымова в Музее Москвы, попала «шутка в одном действии» Алексея Житковского. Разборки отца и сына, приехавших на природу для традиционной посадки дерева, неожиданно вскрывают фундаментальные разногласия представителей разных поколений.
Я не помню, как ко мне попала эта пьеса, я просто ее прочел и понял, что буду ее ставить. Может быть потому, что в свое время я три года подряд пытался посадить дерево и ни разу не приживалось, — шутит Леонид Роберман. — Спектакль должен был быть очень простым и достоверным, таким, каким могла его сделать только Марина Брусникина. А сыграть это мог только один человек — Михаил Ефремов.
Режиссер Марина Брусникина начинает спектакль с того, что сама зачитывает инструкцию по посадке деревьев. Формалный текст, изобилующий затейливой терминологией, удивительным образом звучит как арт-интродукция к спектаклюМы сразу поняли, что главных героев должны играть отец и сын и стали перебирать фамилии актерских династий. Ефремовы были бы идеальным вариантом. По счастью, Михаил и Николай согласились, — рассказывает режиссер Марина Брусникина. — Возникает совершенно своя какая-то химия, какие-то вещи даже не приходится объяснять. Достаточно сказать: «Николаша, вспомни все, что ты имеешь сказать папе». И этого достаточно. Возникает нота, какой-то звук в этих взаимоотношениях очень настоящий.
Химия распространяется и на зрителей: в камерном пространстве театра «Практика» из любого угла зала до актеров практически рукой подать. Отсутствие дистанции — одно из многих достоинств этого проекта. Быть свидетелем «бурления» — так Николай называет существование своего отца на сцене — отдельное удовольствие. Общение Ефремовых после спектакля — так же занимательно, как во время него. Эффектные диалоги не иссякают. Интересно, какой трактовку пьесы увидела мама Николая, актриса Евгения Добровольская. Но ее мнение, увы, неизвестно: на премьере она старалась остаться незамеченной.
Михаил Ефремов в роли фрезеровщика, которого «духовные скрепы» вынуждают объяснить наконец сыну-программисту, что такое «быть мужиком»Комедия положений вмиг превращается в криминальную драму, где есть место трюкам и даже танцамСпектакль «Посадить дерево» планируется показывать на разных площадках. 14 января его можно увидеть в Театре им. А.С. Пушкина, а 3 февраля — в Театре им. Моссовета.
Мы засадим деревьями все московский сцены, — грозится Леонид Роберман.
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